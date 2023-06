La RTX 4060 8GB è attesa per luglio, ma secondo le ultime indiscrezioni, NVIDIA potrebbe aver cambiato i piani: la scheda, secondo quanto riportato dal leaker MEGAsizeGPU su Twitter, arriverà già alla fine di giugno. Secondo il report, le recensioni dei modelli da 335 Euro arriveranno il 28 giugno, seguite da quelle delle versioni più costose il 29 giugno. La scheda sarà in vendita a partire dal 29/6.

Di certo una buona notizia per tutti i videogiocatori in possesso di una GPU entry level con molti anni sulle spalle, che magari non sono mai riusciti a passare a una RTX 3060 a causa dei prezzi spropositati del periodo Covid e che, una volta normalizzato il mercato, hanno deciso di aspettare ancora un po’ per accapparrarsi una RTX 4060.

La scheda usa una GPU AD107 completa, nome in codice AD107-400-A1, con 3072 CUDA Core. gli 8GB di memoria GDDR6 operano a 17Gbps su un bus 128-bit, per una larghezza di banda di 272 GB/s che, grazie ai 24MB di cache L2, garantisce un bandwidth effettivo di 453 GB/s.

Il TGP di 115W è inferiore rispetto a quello della RTX 3060, che dalla sua aveva però 12GB di memoria video; la nuova RTX 4060 è però dotata di tutte le nuove tecnologie NVIDIA, dal DLSS 3 all’encoder AV1, e dovrebbe assicurare un’ottima efficienza con un consumo durante la riproduzione video di soli 11 watt, che salgono a circa 110W nei giochi.