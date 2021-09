Nvidia Broadcast 1.3: l’aggiornamento migliora le performance e l’usabilità

Nvidia sta aggiornando la sua app Broadcast per migliorare la rimozione del rumore, supportare più telecamere e ridurre la quantità di VRAM utilizzata dall’app. Per chi non lo sapesse, Nvidia Broadcast viene utilizzato principalmente da streamer e creatori di contenuti per filtrare il rumore di fondo del microfono o sfocare lo sfondo della webcam. Le migliorie a Nvidia Broadcast sono presenti nella versione 1.3 uscita nelle ultime ore.

Sebbene Nvidia Broadcast sia diventata una scelta popolare per gli streamer, l’app presentava alcune criticità: ad esempio a volte filtra le urla improvvisamente acute che gli streamer facevano durante le loro dirette, magari in occasione di una vittoria inaspettata durante una sessione di gaming.

“Il nuovo aggiornamento risolve questo problema con profili audio in costante allenamento dedicati per mantenere il discorso rimuovendo il rumore di fondo indesiderato”, afferma Nvidia. Ciò dovrebbe significare che eventuali urla o momenti di gioia in streaming non verranno più rimossi inavvertitamente.

Nvidia sta inoltre aggiornando Broadcast per supportare una vasta gamma di app per fotocamere, tra cui Canon EOS Webcam Utility, Nikon Webcam Utility, Sony Webcam Utility e OBS Virtual Camera. Ciò renderà molto più semplice per gli streamer e le emittenti modificare l’immagine della fotocamera, aggiungendo anche una sfocatura dello sfondo o altri effetti.

Photo Credits: Nvidia

L’ultimo aggiornamento 1.2 di Nvidia a Broadcast aveva aggiunto la possibilità di utilizzare più effetti di intelligenza artificiale, ma usandone parecchi tra microfono, altoparlanti e fotocamera contemporaneamente, le prestazioni e i frame rate durante i giochi subivano un duro colpo. Questo ultimo aggiornamento 1.3 riduce drasticamente l’utilizzo della VRAM di oltre il 40%, il che migliorerà notevolmente le prestazioni durante il gioco.

Come riporta The Verge, nelle precedenti versioni di Nvidia Broadcast gli utenti avevano anche riscontrato una serie di bug e problemi, ma Nvidia afferma di avere inserito ora diversi nuovi elementi all’interfaccia utente e correzioni di bug “che completano un’esperienza Nvidia Broadcast migliore e più fluida”. È possibile scaricare l’ultimo aggiornamento 1.3 di Nvidia Broadcast sul sito web dell’azienda.