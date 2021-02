GeForce Now oltre i 6 milioni di utenti: è il miglior servizio di gioco in streaming?

Nvidia festeggia il primo compleanno di GeForce Now con un post che riassume i “numeri” della piattaforma in questo primo anno di vita.

GeForce Now ha oggi più di 6 milioni di utenti, attivi in oltre 65 paesi. Dal 4 febbraio 2020 sono state giocate in streaming 175 milioni di ore, di cui 100 sono state dedicate a titoli multiplayer e 16 dedicate solo a giochi indie. La libreria di streaming Nvidia include ora 800 titoli, di cui 80 giocabili gratuitamente.

Oggi la piattaforma è supportata da una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, tra cui Windows, Mac, Android e Android TV, iPhone e iPad (tramite browser Safari). Da poche settimane GeForce Now è disponibile anche su device Apple M1 e via app in-browser di Chrome, come vi abbiamo riportato. I device preferiti dai giocatori sono i computer Windows e Mac, gli smartphone Android e i Chromebook.

La competizione tra i servizi di streaming è agguerrita: tra questi figurano Google Stadia, l’ancora in early access Amazon Luna e xCloud di Microsoft. In particolare sembra che il modello adottato di Nvidia abbia convinto gli utenti più di quello proposto da Google, che attualmente pare abbia intenzione di rimodellarlo completamente. Attualmente il principale competitor di GeForce Now sembra essere la proposta di Microsoft che, però, è “solo” un servizio integrato nella più ampia offerta di Xbox Game Pass – una piattaforma più simile a un “Netflix del videogioco”.

Nel frattempo il numero di giochi disponibili continua a crescere: nel post celebrativo Nvidia ha annunciato l’aggiunta di trenta nuovi giochi nel corso di febbraio, tra cui Apex Legends Season 8, Valheim e Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Inoltre l’azienda ha promesso succulente offerte per gli abbonati e ricchi premi per gamer, come accessori Razer e SteelSeries, da aggiudicarsi via social.