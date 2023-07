L’era dell’Intelligenza Artificiale è alle porte, e Nvidia è senza dubbio il principale attore pronto a cavalcarne l’onda. Con una valutazione di mercato da un trilione di dollari raggiunta di recente, la società ha dimostrato la sua capacità di capitalizzare l’entusiasmo intorno all’AI, ma sembra che questa crescita vertiginosa sia solo l’inizio di un percorso di successo destinato a continuare.

Photo credit: NVIDIA

Secondo Vijay Rakesh, analista del Mizuho Financial Group, Nvidia potrebbe registrare un aumento del 20% nel target price delle sue azioni, portandolo a quota 530 dollari. Un balzo così significativo è in gran parte attribuibile all’enorme domanda dei prodotti AI di Nvidia. Non solo: gli esperti prevedono che l’azienda si imporrà nel settore dell’AI nei prossimi anni, generando ricavi potenziali fino a 300 miliardi di dollari esclusivamente dalle vendite di prodotti AI.

Tuttavia, il futuro trionfo di Nvidia nell’AI potrebbe comportare un cambiamento di rotta. Mentre i videogiocatori hanno a lungo rappresentato una parte significativa del mercato di Nvidia, sembra che possano passare in secondo piano rispetto al dominio dell’AI. Persino AMD, uno dei principali rivali di Nvidia, riconosce l’importanza dell’AI per il settore tecnologico e prevede che continuerà a essere una fonte di guadagno rilevante per i prossimi 5-10 anni.

E le cifre parlano chiaro. Nvidia si aspetta di detenere il 75% del market share sui server AI entro il 2027, superando di gran lunga i concorrenti. La crescente richiesta di IA generativa ha spinto Nvidia a lanciare le sue nuove GPU, A100 e H100, che stanno riscuotendo un successo senza precedenti. Tuttavia, l’azienda ha avuto difficoltà a soddisfare la domanda, portando i suoi partner, come TSMC, a aumentare le capacità produttive per far fronte all’afflusso di ordini.

In un tentativo di gestire la domanda crescente, Nvidia sta esplorando una strategia del “dual-sourcing”, con Samsung come possibile partner per la fornitura di memoria HBM3 e impianti di packaging. Tuttavia, la fedeltà all’attuale fornitore TSMC sembra avere la precedenza per il momento.

L’ascesa di Nvidia è stata spettacolare, passando dalla crisi del settore PC alla corsa per il mining di criptovalute fino all’esplosione dell’AI. E con l’AI che sta diventando sempre più centrale nell’industria tecnologica, la società si trova ancora una volta in una posizione vantaggiosa per ottenere enormi profitti nei prossimi anni. Mentre i videogiocatori sembrano essere destinati a passare in secondo piano, Nvidia sarà pronta a guidare la rivoluzione dell’AI, affermandosi come uno dei pilastri principali di questa nuova era tecnologica.