Nvidia, disponibile il driver WHQL 431.60 per la RTX 2080 SUPER

Nvidia ha rilasciato i driver Game Ready WHQL 431.60 che aggiungono il supporto alla RTX 2080 SUPER, a nuovi giochi e al G-Sync per tre nuovi monitor.

Dopo aver rinnovato la gamma con le nuove RTX 2060 e 2070 SUPER, Nvidia ha ufficialmente reso disponibile nelle scorse ore la RTX 2080 SUPER (qui la recensione) e con essa il nuovo driver Game Ready WHQL 431.60. Questo aggiunge anche la compatibilità con i giochi Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot e Madden NFL 20, oltre al supporto G-Sync per nuovi monitor.

Nvidia propone le nuove schede SUPER con in bundle due giochi di assoluto calibro – Control e appunto Wolfenstein: Youngblood – che avranno il supporto al ray tracing. Oltre alle schede è possibile ottenere i giochi anche con le altre schede RTX, un desktop gaming o un laptop gaming idonei, ovviamente acquistando da rivenditori selezionati. Maggiori dettagli a questo indirizzo.

Questa settimana Bethesda rilascerà i nuovi giochi Wolfestein: Youngblood, uno sparatutto in prima persona ambientato a Parigi negli anni ’80, che ha come protagoniste le figlie ormai adulte di William “B.J.” Blazkowicz, e Wolfestein Cyperpilot, un titolo VR. Per ottenere la totale compatibilità con questi titoli sarà sufficiente aggiornare il Game Ready Driver all’ultima versione disponibile.

Il nuovo driver aggiunge la compatibilità al G-Sync per tre nuovi monitor. I modelli in questione sono l’HP 24x, l’AOC AG272FCX6 e l’AOC AG272FG3R. È possibile scaricare il nuovo driver WHQL 431.60 tramite il software gratuito Nvidia GeForce Experience o dal sito dell’azienda.