NVIDIA, DLSS ora disponibile per quattro nuovi giochi, incluso Call Of Duty: Black Ops Cold War

NVIDIA ha annunciato che quattro nuovi titoli godono ora del supporto all’apprezzata tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) con il risultato di un sostanziale incremento del frame rate, generando al contempo immagini di gioco belle e nitide.

Il primo di essi è il nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, il quale, oltre al DLSS, può contare sulle tecnologie Reflex, Ansel e Highlights. Il DLSS ha incrementato il frame rate fino all’85% in 4K sulla serie di schede grafiche GeForce RTX, per la più veloce e fedele esperienza di gioco.

Il DLSS non è utile solo per i grandi studi. L’SDK DLSS di NVIDIA viene utilizzato per aumentare le prestazioni anche dai piccoli sviluppatori e dagli sviluppatori indie. Infatti, gli altri titoli che godono ora del supporto del DLSS di NVIDIA DLSS sono:

War Thunder (precedentemente non annunciato) – con prestazioni accelerate fino al 30% @ 4K

(precedentemente non annunciato) – con prestazioni accelerate fino al 30% @ 4K Enlisted – con prestazioni accelerate fino al 55% @ 4K

– con prestazioni accelerate fino al 55% @ 4K Ready or Not – con prestazioni accelerate fino al 120% @ 4K

Alimentato da core IA dedicati sulle GPU GeForce RTX, chiamati Tensor Core, il DLSS ha accelerato fino a oggi le prestazioni in più di 25 giochi, aumentando significativamente il frame rate e garantendo ai giocatori GeForce RTX un gameplay ad alte prestazioni con le più alte risoluzioni e impostazioni, anche quando si utilizzano effetti ray-tracing immersivi.

Oggi NVIDIA ed Epic hanno pubblicato una nuova mappa personalizzata per Fortnite, la ‘RTX Deathrun’, creata da Shride e Pimit. È possibile accedervi attraverso la modalità creativa Fortnite con il seguente codice della mappa: 2623-0157-9251.

All’interno del Deathrun, i giocatori potranno sperimentare diverse caratteristiche di ray-tracing. Il primo luogo, the Shattered Reality, prende vita attraverso i riflessi del ray-tracing. Nella Mystic Cave, gli effetti di luce sono più realistici che mai grazie alle ombre ray-tracing. In aggiunta, grazie all’illuminazione globale del ray-tracing, l’area della Military Base è potenziata da un’illuminazione in tempo reale, interattiva e indiretta, che mette in evidenza ulteriori dettagli. Durante l’esplorazione di queste aree, i giocatori lavoreranno per evitare ostacoli cercando di completare il percorso Deathrun il più velocemente possibile.