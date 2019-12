Nvidia, ecco i driver per MechWarrior 5: Mercenaries e Detroit: Become Human

Nvidia ha reso disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready 441.66 WHQL con cui potrete giocare al meglio a MechWarrior 5: Mercenaries e Detroit: Become Human. I driver supportano anche due nuovi monitor G-Sync Compatible, l’MSI MAG251RX e il ViewSonic XG270. Potete scaricare i driver tramite il software Geforce Experience o dal sito dell’azienda.

Tra gli anni ’90 e 2000 la serie MechWarrior era alquanto popolare, poi per 18 anni non è uscito nessun altro capitolo. MechWarrior 5: Mercenaries pone rimedio a questa assenza rimettendo i giocatori al comando di un BattleMech, un esoscheletro gigante e corazzato.

Il gioco di avventura di Quantic Dream, Detroit: Become Human, arriva finalmente su PC, il 12 dicembre, dopo aver spopolato su PS4. Il titolo si distingue per una trama intrecciata e molti colpi di scena, inoltre è stato realizzato con un cast di attori hollywoodiani; ora potrete giocarlo a 60 FPS in 4K, con impostazioni massime abilitate, su una GeForce RTX 2080 Ti.

I nuovi driver Game Ready aggiungono infine il supporto G-Sync Compatible a due monitor, l’MSI MAG251RX e il ViewSonic XG270. Trovate l’elenco completo di tutti i monitor gaming G-Sync Compatible in questa pagina ufficiale.