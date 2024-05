NVIDIA e MediaTek alleate per dominare il mercato console, AMD nei guai?

Secondo una voce proveniente dal noto @XpeaGPU su Twitter, Nvidia potrebbe tornare in maniera prepotente nel settore delle console grazie alla collaborazione con MediaTek. Si parla dello sviluppo di un SOC di nuova generazione per dispositivi di gioco portatili che potrebbe integrare la tecnologia GPU di NVIDIA.

È evidente che l'azienda sia "insoddisfatta" della sola collaborazione con Nintendo, volendosi espandere su ulteriori dispositivi.

Di recente, era già stato dichiarato che Nvidia e MediaTek stessero progettando di lanciare i loro nuovi SOC basati su ARM, puntando a competere con i CPU Snapdragon X Elite di Qualcomm nel settore dei laptop. Questi chip dovrebbero essere realizzati con il processo a 3nm di TSMC, con progettazione prevista per essere finalizzata nel terzo trimestre del 2024 e una produzione di massa attesa nella prima metà del 2025. Questa strategia segna il continuo interesse di NVIDIA verso soluzioni ARM, come evidenziato dall'utilizzo della tecnologia di packaging CoWoS di TSMC.

Nvidia ha confermato durante il GTC 2024 che i futuri SOC Dimensity di MediaTek includeranno le nuove GPU RTX & AI basate sull'architettura Blackwell. Originariamente pensati per il settore automobilistico, questi SOC mostrano come le due aziende stiano esplorando varie opportunità di mercato, inclusi i dispositivi di gioco portatili e le console.

Nonostante Nvidia sia già un punto di riferimento nel mercato dei giochi portatili con Nintendo Switch, e abbia una storia con i dispositivi Shield, il segmento delle console classiche è dominato da AMD con le sue architetture Zen & RDNA. Tuttavia, l'interesse crescente nel mercato delle console portatili, con AMD che offre già le APU Ryzen Z1 e Intel che si posiziona con i suoi Core Ultra CPU, suggerisce che ci potrebbe essere spazio per un rientro significativo di NVIDIA in questo settore. Sarà interessante vedere se NVIDIA riuscirà a consolidarsi nuovamente in questo campo con proposte tecnologicamente competitive e innovative.