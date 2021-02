Nvidia, ecco la prima immagine di GA106-400 basata su Ampere

La grande famiglia Ampere di Nvidia si è allargata includendo un nuovo modello annunciato al CES 2021, la RTX 3060. La scheda dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi fisici e virtuali durante le prime settimane di febbraio e utilizzerà una nuova GPU chiamata GA106, la quale andrà ad unirsi alle già note Ga100, GA102 e GA104 utilizzate nei prodotti di fascia più alta.

A pochi giorni (si spera, N.d.R.) dall’arrivo sul mercato della RTX 3060, i colleghi di Videocardz sono riusciti a mettere le mani su una foto di quella che sarebbe potuta essere la GPU della scheda di fascia media di Nvidia basata su Ampere ma che poi è stata scartata.

L’idea di Nvidia, infatti, era in origine quella di utilizzare l’intero chip GA106 per la sua RTX 3060. Con il nome in codice GA106-400, il chip in questione avrebbe incluso 3840 CUDA Core ma è stato invece sostituito con una variante ridotta chiamata GA106-300 con “soli” 3584 CUDA Core.

Non sappiamo come mai l’azienda abbia optato per tale soluzione, forse la produzione di chip GA106 non ha avuto i rendimenti sperati e Nvidia è stata obbligata a fare un passo indietro, ma si tratta di pure speculazioni.

Nella foto trapelata, possiamo vedere il chip GA106-400 in tutto il suo splendore, tuttavia è anche visibile la dicitura “QUAL SAMPLE” (Qualification Sample) che ci conferma si tratti di un’unità di test che probabilmente non arriverà mai sul mercato. A circondare la GPU sono visibili sei moduli di memoria Samsung da 2GB, per un totale di 12GB di VRAM GDDR6.

Nell’immagine si possono vedere anche due slot per memorie lasciati liberi. Sembra che il motivo sia che Nvidia abbia progettato la GA106 e la GA104 (utilizzata nella RTX 3060 Ti) per una compatibilità dei pin in modo da ridurre i costi di sviluppo dei propri AIB. La RTX 3060 Ti infatti utilizza 8 chip da 1GB di memoria.