NVIDIA, fatturato record nell’ultimo trimestre grazie a gaming e data center

NVIDIA ha riportato recentemente i risultati finanziari inerenti al terzo trimestre del 2020, durante il quale ha registrato un fatturato record pari a ben 4,73 miliardi di dollari. Ciò si riduce a 2,91$ di utili per azione non GAAP (EPS), un risultato al di sopra dei 1,78$ EPS avuti durante il medesimo periodo dell’anno precedente. Ciò supera anche le aspettative di Wall Street, che ha registrato guadagni di circa 2,58$ per azione e ricavi di 4,41 miliardi per il terzo trimestre.

Queste entrate record sono in larga parte state ottenute dai settori gaming e data center. Il primo ha registrato entrate per 2,27 miliardi di dollari, con un aumento del 37% rispetto allo scorso anno, mentre il secondo è arrivato a 1,90 miliardi di dollari, con un enorme incremento del 162% rispetto al dato del 2019.

Il CEO e fondatore della compagnia, Jensen Huang, per l’occasione ha affermato:

NVIDIA sta facendo tutto il possibile e questo ha portato a raggiungere ricavi record nei settori gaming, data center ed ottimi risultati in generale. La nuova GPU NVIDIA GeForce RTX offre il più grande salto generazionale di sempre e la domanda è davvero travolgente. NVIDIA RTX ha reso il Ray Tracing il nuovo standard nei videogiochi. Stiamo continuando ad alzare il livello con NVIDIA AI. La nostra piattaforma di calcolo A100 sta crescendo rapidamente, con le principali società cloud che la stanno implementando a livello globale.

Fusco Femiano, market analys per l’Italia di eToro, ha commentato gli eccellenti risultati di NVIDIA aggiungendo:

L’andamento di NVIDIA rappresenta una sorta di barometro di alcune delle tendenze del settore tech e questo è il motivo per cui i dati del terzo trimestre comunicati dal colosso americano sono stati il principale evento di questa settimana per quanto riguarda il settore corporate. Gli investitori si sono concentrati principalmente su due segmenti: i data center e il gaming. Entrambi hanno battuto le stime degli analisti e hanno registrato una crescita impressionante su base annua. Inoltre, l’acquisizione di ARM da parte di Softbank avrà ripercussioni significative anche nell’industria dei semiconduttori. Il messaggio principale che emerge dai numeri di NVIDIA è che i driver di crescita nel 2020 del settore tecnologico rimangono intatti.