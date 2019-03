Nvidia Game Ready 425.11, risolti i problemi introdotti con i 419.67

Nvidia ha rilasciato i driver Game Ready 425.11, contenenti alcuni hotfix per Ghost Recon Wildlands e Ark Survival Evolved.

A pochi giorni dal rilascio dei driver Game Ready 419.67 Nvidia ha reso disponibile una nuova versione, la 425.11, contenente alcuni hotfix per Ghost Recon Wildlands e Ark Survival Evolved.

Sembra infatti che con i driver 419.67 siano stati introdotti alcuni spiacevoli bug nei due titoli in questione: in Ghost Recon Wildlands, accedere all’inventario causava un crash del gioco, mentre in Ark Survival Evolved c’erano dei crash casuali in caso di utilizzo GeForce RTX di ultima generazione.

Nvidia ha prontamente risolto i bug e, in aggiunta, ha sistemato alcuni problemi di corruzione grafica sulla serie di portatili Asus ROG Strix GL702VS introdotti con la versione 419.35.

È possibile scaricare i nuovi driver – in versione standard o DCH – dalla pagina di supporto del sito Nvidia, anche se al momento sembra che siano disponibili solamente per Windows 10 64 bit.