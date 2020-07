NVIDIA Game Ready Driver, ecco l’aggiornamento per Death Stranding ed Horizon Zero Dawn

NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver GeForce Game Ready 451.67 WHQL che offrono ottimizzazioni e dei miglioramenti per importanti titoli di prossima uscita come Death Stranding e Horizon: Zero Dawn.

Death Stranding, partorito dalla geniale mente del game designer Hideo Kojima, è un titolo per certi verti controverso, ma che ha ricevuto molti apprezzamenti dalla critica specializzata. Grazie all’impiego della tecnologia DLSS 2.0, tutte le GPU della serie RTX potranno ottenere un significativo aumento delle prestazioni, arrivando sino ad oltre 100fps a risoluzione 1440p o più di 60fps in 4K. Di certo si tratta di performance di ottimo livello che dimostrano ancora una volta la bontà della tecnologia NVIDIA e come gli sviluppatori cerchino di farne un buon uso.

Horizon: Hero Dawn, invece, è una delle più prestigiose esclusive Playstation 4 che ora si appresta ad invadere la piattaforma Windows PC. Realizzata da Guerrilla Games, software house responsabile della serie Killzone, il gioco ci metterà nei panni di una giovane ragazza che dovrà scoprire i misteri del mondo in cui vive, dominato da gigantesche creature meccaniche che riproducono antichi animali.

Inoltre, questi nuovi driver aggiungono tre nuovi monitori alla linea di dispositivi G-Sync Compatible, quali il Dell S2721HGF, Dell S2721DGF e Lenovo G25-10. Ricordiamo che il programma G-Sync Compatible mira a espandere l’ecosistema G-Sync ed offrire ai consumatori una maggiore scelta, dando modo di poter acquistare monitor in grado di fornire una buona esperienza di gioco con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) entry level. NVIDIA da tempo sta collaborando con i diversi produttori di monitor per espandere più possibile la lista dei display compatibili, che potete consultare in formato integrale al seguente indirizzo.

Infine, altri titoli sono stati aggiunti alle impostazioni ottimali “One-Click” di Geforce Experience, che consentono di configurare istantaneamente le opzioni per l’hardware di sistema, garantendo un gameplay fluidi ed ottimizzato. Già oltre 700 giochi offrono questo supporto ed ora altri dieci prodotti si sono aggiunti alla famiglia, quali Darksburg, Disintegration, Fishing Planet, House Flipper, Justice RTX, Outer Wilds, Persona 4 Golden, Pistol Whip, Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated e Trackmania.

Potete scaricare i nuovi driver Game Ready di NVIDIA selezionandoli manualmente dalla pagina dedicata oppure effettuare il download del software GeForce Experience che aggiornerà automaticamente la scheda video con gli ultimi driver.