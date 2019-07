Nvidia rilascia dei driver “SUPER”

Si chiamano GeForce Game Ready 431.36 WHQL i nuovi driver firmati Nvidia con supporto ai nuovi modelli SUPER, ma non solo: maggiori prestazioni per Metro Exodus, Strange Brigade e The Division 2.

Nvidia ha reso disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready 431.36 WHQL con supporto alle nuove schede video GeForce RTX 20 SUPER, da subito le nuove RTX 2060 e 2070 SUPER, mentre la RTX 2080 SUPER arriverà prossimamente. Da ricordare che chiunque acquisti – in Italia su Drako, Eprice e Nexths – una scheda RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER, RTX 2080, RTX 2070 SUPER, RTX 2070, RTX 2060 SUPER, RTX 2060 o un PC desktop / portatile con una di queste GPU può ottenere Control e Wolfenstein: Youngblood, due giochi “RTX” con supporto al ray tracing. I driver contengono però anche delle ottimizzazioni prestazionali per Metro Exodus, Strange Brigade e The Division 2 che secondo Nvidia migliorano le prestazioni mediamente del 16% rispetto ai precedenti 430.86 WHQL rilasciati il 27 maggio. “In Metro Exodus le prestazioni salgono fino al 31%, con un miglioramento medio generale tra tutte le risoluzioni testate e GPU del 10,5%. In Strange Brigade le performance crescono fino al 13,7%, con un miglioramento medio generale del 7,7%. Infine in The Division 2 il frame rate aumenta fino all’11,3%, con un progresso medio generale del 3,6%”. I nuovi Game Ready aggiungono il supporto ufficiale anche ad altri tre monitor “G-Sync Compatible”: LG 34GL750, HP 25mx e HP Omen X 25f.