Nvidia GeForce NOW ottiene il supporto a DLSS 2.0

Nvidia ha aggiornato la sua piattaforma di game streaming GeForce NOW. Tra le novità più attese e meglio accolte c’è il supporto al DLSS 2.0, ovvero il Deep Learning Super Sampling nella sua variente più recente.

Alimentata e gestita dai Tensor Core dedicati, presenti sulle schede Nvidia serie RTX, la tecnica DLSS si occupa di rendering in real time. La sua applicazione rende disponibili maggiori risorse hardware, poiché la scena di gioco viene renderizzata ad una più bassa risoluzione per essere migliorata dall’IA solo nelle zone della scena dove serve, aumentando la frequenza dei frame e la nitidezza delle immagini. Le maggiori risorse hardware disponibili vanno ad impattare positivamente sulle prestazioni, sia per quanto riguarda le risoluzioni che per l’implementazione ed uso del ray-tracing. Per questo l’esperienza utente è migliorata.

L’introduzione di questa tecnologia in GeForce NOW permetterà un incremento della qualità grafica grazie alla maggior efficienza del server ospitante, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di gioco fluida e priva di scatti. Il supporto ed uso nei vari titoli sarà graduale, anche se dalla versione DLSS precedente si è nettamente migliorato l’adattamento, non richiedendo più il training dell’IA per ogni gioco.

Il primo gioco in GeForce NOW a godere del pieno supporto DLSS 2.0 sarà Control, seguito successivamente da MechWarrior 5: Mercenaries e Deliver Us The Moon come prossimi al supporto.

GeForce NOW è stato anche aggiornato per supportare ancora più giochi: il catalogo si è ampliato con 21 nuovi titoli, tra cui i nuovi SnowRunner e Moving Out. Tra le new entry segnaliamo Assassin’s Creed Brotherhood, Dead Island Definitive Edition, Earth 2160, Might & Magic Heroes VII: Trial by Fire, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl e The King of Fighters XIII. Molti altri titoli si aggiungeranno via via alla lista.