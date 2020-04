Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER mobile? No, questo upgrade non s’ha da fare

HardwareUnboxed ha svelato che ASUS stava preparando il lancio di una Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER mobile, tuttavia il Team Green ha aggiornato solo le soluzioni RTX 2070 e 2080 con le varianti SUPER.

La RTX 2060 SUPER mobile compare in una slide di ASUS e vanta le seguenti specifiche: 2176 CUDA core, una frequenza base di 1305MHz e una massima di 1485MHz, 8GB di VRAM GDDR6 a 14Gbps.

Nvidia ha confermato a HardwareUnboxed che la 2060 SUPER non rientra nei piani dell’azienda, che vuole riservare il trattamento SUPER solamente a RTX 2070 e RTX 2080. Ricordiamo che la RTX 2070 SUPER mobile offre 2560 CUDA core operanti a una frequenza base di 1155MHz, che salgono a 1380MHz in turbo boost; implementa 8GB di memoria GDDR6 con un bus a 256 bit per un bandwidth di 448GB/s.

La RTX 2080 Super dispone invece di 3072 CUDA core operanti a una frequenza base di 1080MHz e una massima di 1560MHz. Anche in questo caso, la GPU monta 8GB di memoria GDDR6 con un bus a 256 bit per un bandwidth di 448GB/s.

Le nuove proposte potranno anche fare affidamento sul DLSS 2.0, una tecnica di rendering basata sull’intelligenza artificiale, che permette di migliorare le prestazioni di un videogioco, mantenendone inalterata la qualità grafica. Più fps, stessa qualità percepita.