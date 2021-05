Nvidia GeForce RTX 2080 Ti può raggiungere i 22GB di VRAM GDDR6

La memoria video della vostra scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080 Ti non vi basta? Aumentatela! Un famoso modder ha dimostrato che la GPU è in grado di reggere fino a 22GB di memoria VRAM GDDR6, è abbastanza per i vostri gusti?

Il modder in questione è VIK-on, diventato famoso per aver aumentato la memoria video delle schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3070 e RTX 2070 tra gli altri suoi progetti. Ora tra le sue esperte mani è passata una RTX 2080 Ti che ha ricevuto un sostanzioso upgrade.

VIK-on ha ottenuto una scheda Nvidia GeForce RTX 2080 Ti difettosa che doveva riparare risaldando la GPU, riparando le tracce rotte del PCB e installando dei nuovi chip di memoria. Durante questo processo, ha dimostrato che è possibile installare 22GB di memoria sulla GeForce RTX 2080 Ti di Nvidia.

Installare chip di memoria di maggiore capacità su una scheda grafica è un compito abbastanza facile se avete una scheda grafica, nuovi chip di memoria, una stazione di saldatura professionale e delle competenze nello specifico settore. Quello che è più difficile da trovare è un firmware appropriato che supporti la particolare GPU che avete a disposizione con i chip di memoria di maggiore capacità.

Il chip TU102 di Nvidia supporta sicuramente più di 11GB di memoria installata, poiché l’azienda ha a catalogo anche la Quadro RTX 8000 basata sulla stessa GPU TU102 con 48GB di memoria. Pertanto, la difficoltà maggiore per VIK-on era quella di riparare la scheda e trovare un firmware appropriato che supportasse 22GB di memoria. Il modder ha usato una mod relativamente semplice che inganna il BIOS della GPU facendogli credere che ci sia più memoria installata. La mod ha funzionato e il sistema si è avviato, anche se non era molto stabile.

VIK-on non ha potuto procurarsi chip di memoria GDDR6 da 16Gb, quindi non ha potuto costruire una versione da 22GB della RTX 2080 Ti. Ha comunque dimostrato che è possibile farlo con chip, hardware e competenze appropriate.