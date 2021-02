NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB ha ora una data d’uscita ufficiale

NVIDIA ha annunciato ufficialmente la nuova scheda grafica GeForce RTX 3060 in occasione della sua conferenza stampa virtuale tenutasi in occasione della scorsa edizione del CES, ma, purtroppo, almeno sino ad ora, la sua uscita era prevista per un generico “fine febbraio”. Oggi, finalmente, la nota compagnia californiana ha comunicato che il prodotto sarà disponibile sul mercato a partire dal 25 di questo mese alle 15:00 (ora italiana) al prezzo di 339€.

Ricordiamo che la GeForce RTX 3060, basata sulla GPU GA-106-300 (dotata di 3.584 CUDA core, 28 RT Core e 112 Tensor Core) sarà in grado di erogare 13 Shader TFLOPS, 25 RT-FLOPS e 101 Tensor TFLOPS. Per quanto riguarda le frequenze utilizzate, la GPU ha un clock base di 1.320MHz e raggiunge i 1.780MHz in Boost. A bordo troveremo 12GB di memoria a GDDR6 con una velocità di 15Gb/s su un bus a 192 bit per una larghezza di banda complessiva di 384Gb/s. Il TGP della scheda si attesa sui 170W, motivo per il quale NVIDIA consiglia l’impiego di un alimentatore almeno di 550W. Ricordiamo che la sua sorella maggiore, la GeForce RTX 3060 Ti, è basata sulla GPU GA104-200, che è equipaggiata con 4.864 CUDA Core, 38 RT Core e 152 Tensor Core, ma offre 8GB di RAM GDDR6 a 14Gb/s su un bus a 256 bit.

Così come gli altri prodotti della serie Ampere, la GeForce RTX 3060 offre Tensor Core e RT Core più efficienti rispetto alla precedenti generazione Turing, garantendo un elevato boost prestazionale grazie all’impiego della tecnologia DLSS nei titoli compatibili ed il supporto agli effetti Ray Tracing in tempo reale. NVIDIA ha definito la GeForce RTX 3060 come la scheda “per le masse”, data la sua capacità di garantire ottime performance ad un prezzo davvero contenuto. Vista la situazione attuale del mercato GPU, speriamo che questa volta la compagnia californiana ed i suoi partner riescano a distribuire un numero adeguato di esemplari per soddisfare la domanda degli utenti in modo da non far lievitare eccessivamente l’ottimo prezzo di partenza del prodotto.