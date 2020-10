Nvidia GeForce RTX 3070, davvero non c’erano schede al lancio?

Nella giornata di ieri è avvenuto il lancio ufficiale delle Nvidia GeForce RTX 3070 anche nel nostro Paese. Oppure no? Questo è il dubbio che è venuto a moltissimi appassionati che hanno cercato di acquistare una delle nuove schede video sia dal sito Nvidia che dai siti dei partner e non sono riusciti ad avvistare nemmeno un prodotto disponibile. Nvidia ha lasciato davvero tutti i negozi a secco?

La Nvidia GeForce RTX 3070 è sicuramente una delle schede più attese dell’anno, con capacità che equivalgono a quelle di una RTX 2080 Ti ad un prezzo decisamente inferiore. Moltissimi utenti anche nel nostro Paese hanno provato a mettere le mani su alcuni dei modelli in vendita a partire da ieri, dopo che l’azienda americana aveva deciso di posticiparne il lancio sul mercato per “garantirne una maggiore disponibilità”.

Purtroppo, come era già accaduto con le RTX 3080 e le RTX 3090 in precedenza, anche le RTX 3070 sono andate istantaneamente sold out. Alcuni utenti hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio disappunto commentando un post pubblicato sulla pagina Facebook di Nvidia dove veniva promosso il lancio della scheda.

Le principali lamentele, oltre a quelle relative al fatto di non aver potuto acquistare la scheda, vengono fatte ai partner AIB di Nvidia e ai negozi terzi che hanno proposto alcune delle schede a prezzi decisamente maggiori di quelli promessi dall’azienda.

Inoltre, moltissimi hanno segnalato che i negozi online degli shop promossi da Nvidia come partner ufficiali per il lancio (ma anche altri) hanno come data di spedizione e consegna addirittura il mese di gennaio 2021, con un sito in particolare che afferma di non aver ancora ricevuto alcuna scheda video.

Ora, noi non conosciamo la situazione reale ed è possibile che semplicemente non ci fossero sufficienti schede per soddisfare l’enorme richiesta. Tuttavia è stato impossibile trovare anche dopo una ricerca sui vari social qualcuno sul territorio nazionale che sia effettivamente riuscito ad acquistare una RTX 3070 nella giornata di ieri (se qualcuno di voi ci è riuscito, ce lo faccia sapere!).

È davvero possibile che l’azienda non sia riuscita a far arrivare nemmeno una scheda in Italia?

Abbiamo contattato Nvidia direttamente per sapere qual è la loro versione di fatti e ci è stato semplicemente detto che anche per le RTX 3070 è valido il comunicato ufficiale dell’azienda pubblicato lo scorso 19 ottobre:

“In Europa, ricominceremo a rendere disponibili i prodotti Founders Edition nei prossimi giorni e pianifichiamo di espandere la nostra copertura nei vari Paesi a tempo debito. Le unità Founders Edition sono limitate, e altre saranno disponibili nelle prossime settimane insieme a una crescente offerta di schede dai nostri partner globali“.

Si tratta purtroppo di una semplice risposta “di circostanza”,che non placherà le ire dei fan e che non ci permette di fare luce sull’attuale situazione relativa alla presunta mancanza assoluta di disponibilità delle GeForce RTX 3070.

AMD potrebbe avere dalla sua davvero un’occasione d’oro per arraffarsi una grossa fetta di mercato rimasta insoddisfatta dal comportamento della diretta concorrente, sempre che la disponibilità delle nuove Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT riesca a fare fronte alla richiesta.