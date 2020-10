Nvidia GeForce RTX 3070 è già in pre-ordine su Amazon

Molti di voi saranno in attesa del lancio delle nuove RTX 3070, GPU che hanno un rapporto prezzo/potenza davvero interessante e che sicuramente troveranno spazio nelle build di molti gamer appassionati. Rimangono ancora molti dubbi sulla disponibilità di queste schede video, dopo il quantomeno infelice lancio delle RTX 3080 e RTX 3090 che sono andate subito a ruba. Nvidia ha rimandato il lancio delle RTX 3070 per poter fabbricare più chip da rendere disponibili al lancio, tuttavia il pre-ordine del primo modello avvistato è già disponibile su Amazon!

Stiamo parlando della PNY GeForce RTX 3070 8GB Dual Fan, il primo modello di RTX 3070 a comparire tra le pagine del colosso dell’e-commerce. I pre-ordini sono aperti ed è possibile già provare a riservarsi una scheda per evitare che al lancio vadano tutte esaurite com’è successo per i modelli più potenti prodotti da Nvidia.

Ricordiamo che la GeForce RTX 3070 dovrebbe essere basata sulla GPU GA104-300. Questa scheda avrà a disposizione ben 5888 CUDA core e 8GB di memoria GDDR6 (non X) con bus a 256 bit, per una larghezza di banda teorica massima di 512GB/s. Dato il boost clock di 1,73Ghz, questo modello offre fino a un massimo di 20,4 TFLOPS di performance in FP32. La scheda è dotata di 20 Shader TFLOPS, 40 RT-TFLOPS e 163 Tensor-TFLOPS. La versione doppia ventola di PNY offrirà agli utenti 4 uscite video: tre DisplayPort e una HDMI 2.0.

Il design a doppia ventola di questa GPU la rende adatta ad ogni tipo di build, soprattutto per i PC dal form factor compatto come i Mini-ITX.

Ora non ci resta che sperare che i pre-ordini non vengano annullati com’è successo per alcuni modelli di RTX 3080, purtroppo non possiamo però esserne certi. Se siete interessati all’acquisto della scheda, vi lasciamo al link di Amazon che trovate qui di seguito.