La famiglia NVIDIA GeForce RTX 4060 appena annunciata debutta ufficialmente sul mercato con la RTX 4060 Ti 8GB, la prima delle tre schede ad arrivare sul mercato. Sarà acquistabile da domani 24 maggio, mentre per il modello da 16GB e per la RTX 4060 “liscia” (anch’essa con 8GB di VRAM) bisognerà aspettare il mese di luglio.

Sul primo modello della nuova gamma dedicato alla fascia medio-bassa sono presenti tutte le varie tecnologie di nuova generazione portare dall’architettura Ada Lovelace: encoding AV1, DLSS 3 con Frame Generation e NVIDIA Reflex integrati e così via. La RTX 4060 Ti debutta sul mercato a 449 euro in versione Founders Edition (ci saranno anche alcune custom vendute al prezzo di listino) ed è proposta come scheda per giocare in Full HD senza compromessi, ma siamo sicuri che non riesca a fare di meglio? Scopriamolo in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

Cuore della nuova NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti è il chip AD106, prodotto con i 5nm di TSMC e che occupa una superficie di 190 mm². A bordo della scheda troviamo 4352 CUDA Core, 34 RT Core di terza generazione e 136 Tensor Core di quarta generazione, insieme a 8GB di memoria GDDR6 a 18 Gbps. L’interfaccia di memoria è limitata a 128-bit e la larghezza di banda è pari a 288GB/s, ma grazie all’importante aumento di cache L2 (32MB, contro i 4MB della RTX 3060 Ti), NVIDIA afferma che le applicazioni dovranno accedere meno alla VRAM e che la larghezza di banda effettiva sarà più ampia, precisamente paria a 554 GB/s.

IL TGP è di 160 watt, inferiore a quello di 200 watt della RTX 3060 Ti. La frequenza di boost è invece decisamente più alta, dato che passa dai 1665MHz del modello precedente ai 2535MHz attuali. Nonostante il TGP ridotto, per l’alimentazione troviamo anche qui il nuovo connettore 12VHPWR, ma molti modelli custom saranno equipaggiati con un singolo connettore 8pin, più che sufficiente per le esigenze energetiche della scheda.

In termini di dimensioni, ci troviamo davanti una GPU compatta, lunga 24cm e larga solo 2 slot (è grande quanto la RTX 4070). Nulla di nuovo invece per quanto riguarda le uscite video: a bordo troviamo una HDMI 2.1 e una Displayport 1.4, dotazione standard delle nuove GPU NVIDIA, quantomeno nella versione Founders Edition.

RTX 4060 Ti 8GB RTX 4060 Ti 16GB RTX 4060 8GB RTX 4070 12GB CUDA Core 4352 4352 3072 5888 Tensor Core 136 (4a gen.) 136 (4a gen.) – 184 (4a gen.) RT Core 34 (3a gen.) 34 (3a gen.) – 46 (3a gen.) Boost clock (MHz) 2535 2535 2400 2475 Memoria GDDR6 @ 18Gbps GDDR6 @ 18Gbps GDDR6 @ 17Gbps GDDR6X @ 21Gbps Interfaccia memoria 128-bit 128-bit 128-bit 192-bit Cache L2 (MB) 32 32 24 36 Larghezza di banda (GB/s) 288 (effettiva 554) 288 (effettiva 554) 272 (effettiva 453) 504 TGP (watt) 160 160 115 200 Prezzo 449€ 499 Dollari 335€ 669€

Prestazioni

Abbiamo testato la nuova RTX 4060 Ti con la nostra nuova piattaforma di prova, equipaggiata con un processore Intel Core i9-13900K raffreddato da un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD XT da 360mm e abbinato a 32GB di RAM DDR5-6000 CL30. I benchmark sono stati eseguiti a risoluzione Quad HD e Full HD, sia in rasterizzazione classica che con ray tracing attivo, usando il DLSS sulle schede NVIDIA e FSR su quelle AMD.

Prestazioni in QHD e FHD

In rasterizzazione, la scheda offre buone prestazioni anche a risoluzione Quad HD, dove è sempre ampiamente sopra i 60 FPS; il gioco dove la GPU fatica di più è Cyberpunk 2077, dove comunque registriamo 63 FPS medi. A questa risoluzione, la RTX 4060 Ti è mediamente il 10% più veloce della RTX 3060 Ti, mentre è circa il 4% più lenta della RTX 3070. Il confronto con AMD avviene sulla passata generazione, dal momento che la casa di Sunnyvale non ha ancora rilasciato RX 7000 in questo segmento; la nuova RTX 4060 Ti è circa il 6% più lenta della RX 6750 XT, scheda che attualmente ha circa lo stesso prezzo della nuova proposta NVIDIA.

La RTX 4060 Ti è quindi una scheda che vi permette di giocare in Quad HD abbastanza bene, anche se è limitata dagli 8GB di VRAM, che in alcuni tripla A iniziano a stare stretti già a questa risoluzione e penalizzano le performance della nuova arrivata.

In Full HD la RTX 4060 Ti si comporta ancora meglio, sia in termini di prestazioni pure che rispetto alle GPU con cui l’abbiamo confrontata. In 1080p il divario con la RTX 3070 si appiana, il vantaggio sulla RTX 3060 Ti cresce all’11% e anche lo stacco con la RX 6750 XT si riduce leggermente, scendendo al 5%.

La RTX 4060 Ti è infine circa il 22% più lenta della RTX 4070 a entrambe le risoluzioni.

Prestazioni in QHD e FHD con ray tracing e DLSS / FSR

Per questi test attiviamo il ray tracing e il DLSS o l’FSR, a seconda della scheda video in uso, impostandoli sul profilo “bilanciato”. Ogni gioco ha impostazioni e versioni dell’algoritmo diverse, quindi prima di passare ai grafici, vi lasciamo questa pratica tabella che riassume i settaggi specifici usati per questi test.

Gioco Impostazione ray tracing Versione DLSS / FSR Cyberpunk 2077 Ultra DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Returnal Max DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Dying Light 2 Alta qualità DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2 F1 22 Alto DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2 Metro Exodus Enhanced Edition Ultra DLSS 2 / – (FSR assente) Watch Dogs Legion Ultra DLSS 2 / – (FSR assente) Doom Eternal – (può solo essere attivato) DLSS 2 / – (FSR assente)

L’uso del ray tracing mette in mostra la maggior maturità dell’hardware presente sulla RTX 4060 Ti, sia rispetto alle precedenti generazioni di RT Core e Tensor Core NVIDIA che alle tecnologie di AMD. In Quad HD la RTX 4060 Ti supera i 60 FPS in tutti i titoli tranne Cyberpunk (dove si ferma a 59 FPS medi) ed è il 15% più veloce della RTX 3060 Ti, il 2% più veloce della RTX 3070 e il 32% più veloce della Radeon RX 6750 XT, mentre rimane circa il 21% più lenta della RTX 4070.

Anche in Full HD lo scenario è simile: la RTX 4060 Ti è di nuovo il 15% più veloce della RTX 3060 Ti, quasi il 6% più veloce della RTX 3070, il 33% più veloce della Radeon RX 6750 XT e “solo” il 17% più lenta della RTX 4070.

Prestazioni in DLSS 3

Abbiamo ovviamente svolto dei test abilitando DLSS 3 con Frame Generation nei giochi che lo supportano, per valutare le prestazioni offerte dalla tecnologia sulla nuova RTX 4060 Ti sia a risoluzione Quad HD che Full HD. I risultati sono molto buoni, a conferma del fatto che il DLSS 3 va a incrementare il framerate in maniera importante, creando un netto distacco con le GPU di passata generazione. A questo proposito, ricordiamo che il DLSS 3 è una tecnologia esclusiva dell’architettura Ada Lovelace e che integra NVIDIA Reflex per compensare, almeno sulla carta, l’aumento di latenza causato dalla generazione di fotogrammi.

DLSS 3 vs DLSS 2

Il nostro confronto di prestazioni tra DLSS 3 e DLSS 2 mette in luce ancor di più gli incrementi prestazionali assicurati dalla nuova tecnologia. Il framerate di Cyberpunk 2077 in Quad HD aumenta quasi del 50% e fa dimenticare i possibili problemi visti nel test con ray tracing e DLSS 2, che avrebbero portato ad abbassare i dettagli per un’esperienza al di sopra dei 60 FPS; anche in Dying Light 2, F1 22 e Returnal gli incrementi sono notevoli, tanto in Quad HD quanto in Full HD.

Creazione contenuti

Abbiamo svolto anche alcuni benchmark di creazione contenuti usando Blender, DaVinci Resolve e ON1 Resize AI. Usiamo Blender Benchmark (in versione 3.5.0) per eseguire il rendering di tre diverse scene, DaVinci Resolve per la funziona Magic Mask basata su IA e per misurare la velocità del doppio encoder NVEnc (sia con H.265 che con AV1 sulle RTX 4000) e ON1 Resize AI per valutare le prestazioni nell’upscale delle immagini con IA.

Nei test di creazione contenuti la RTX 4060 Ti si comporta bene, dimostrandosi una scheda valida anche in questi ambiti. In Blender benchmark è più veloce di una RTX 3070 Ti, mentre dove conta l’encoding video non ha nulla da invidiare alla più potente RTX 4070; nei test in H.265 sono praticamente identiche e anche in quelli con codec AV1, che potete consultare nella tabella qui sotto, la differenza è davvero minima.

AV1 4K30 AV1 8K30 RTX 4070 Ti 0,18 secondi 1,25 secondi RTX 4070 0,24 secondi 1,37 secondi RTX 4060 Ti 0,24 secondi 1,44 secondi

Consumi

La RTX 4060 Ti ha un TGP di 160 watt, ma in gioco consuma leggermente meno. Nel nostro test, che consiste in un loop del benchmark di Cyberpunk 2077 a risoluzione 4K con ray tracing attivo (quindi molto pesante, soprattutto per schede di fascia più bassa), la GPU ha fatto registrare un assorbimento di picco di 152 watt, il 25% in meno della RTX 3060 Ti. La nuova RTX 4060 Ti è quindi più efficiente del modello di passata generazione, ma sarebbe stato strano il contrario visto l’uso di una nuova architettura.

Temperature

Il dissipatore delle nuove Founders Edition riesce a gestire bene il calore prodotto dalle schede e su questa RTX 4060 Ti non fa eccezione. la GPU non va oltre i 61°C, valore più basso sia della RTX 3060 Ti (che tocca i 70°C) che di quelli registrati sulla RTX 3060 e sulla Radeon RX 6750 XT, entrambe custom con dissipatore a tre ventole.

Conclusioni

La prima delle tre RTX 4060 che arriveranno sul mercato nei prossimi due mesi non sorprende, ma nemmeno delude: la RTX 4060 Ti fa quello che ci si aspettava, assicurando ottime prestazioni a risoluzione Full HD, permettendo di giocare ad alti framerate anche con ray tracing attivo (sempre con l’ausilio del DLSS), e riuscendo a farvi giocare anche in Quad HD agli ultimi tripla A a circa 60 FPS; sono pochi i titoli dove scende sotto questa soglia e, anche in quel caso, è sufficiente ritoccare qualche impostazione grafica (magari passando dal preset “Ultra” ad “Alto”) per tornare al di sopra. Purtroppo la scheda è limitata dai soli 8GB di memoria, che in molti casi non bastano e portano a un peggioramento delle prestazioni.

La RTX 4060 Ti debutta praticamente allo stesso prezzo della RTX 3060 Ti (445€ contro i 439€ della GPU di passata generazione), è mediamente il 10% più veloce in raster, il 15% in ray tracing e consuma il 25% in meno. È più efficiente (come ci si aspetta del resto con ogni cambio di architettura) e ha un rapporto prezzo/prestazioni migliore; sotto questo punto di vista, la scheda è leggermente migliore anche della RTX 4070, dato che complessivamente è il 20% più lenta, ma costa il 34% in meno.

Purtroppo non possiamo fare un confronto diretto con AMD, dato che mancano delle Radeon RX 7000 in questa fascia di mercato. Allo stesso prezzo attualmente si trova la Radeon RX 6750 XT, circa il 5% più veloce in raster ma decisamente più lenta in ray tracing; potremo fare un confronto davvero sensato solamente con l’arrivo di una futura Radeon RX 7600 XT o RX 7700.

Tirando le somme, se avete un budget compreso tra i 400 e i 500 euro e l’assoluta necessità di acquistare una scheda video di nuova generazione, con tutte le ultime tecnologie, per giocare in Full HD senza problemi e in Quad HD rinunciando a qualcosa, ad oggi la RTX 4060 Ti è la vostra unica opzione. Proprio per questo motivo però vi consigliamo di aspettare: tra i vari lanci che ci saranno da qui a luglio (mese in cui debutteranno la RTX 4060 Ti e la RTX 4060) e i possibili cambiamenti di prezzo dei prodotti già in commercio, potrebbero esserci schede più interessanti da acquistare tra alcune settimane.