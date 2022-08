Le notizie riguardanti la nuova gamma di GPU RTX 4000 di Nvidia si erano principalmente concentrate sui modelli più potenti, l’ultima di queste riguardava la RTX 4090 da 24GB, la quale sarebbe già entrata in produzione. Stavolta tuttavia, l’insider QbitLeaks ci da qualche info in più sulla RTX 4060 Ti, la versione più spinta della 4060, dotata di una memoria video più ampia e un chip grafico più performante.

Well it seems 4060 and 4060 Ti have been tested 4060 Ti: TSE ~8600, avg clock 26XX, power draw ~270-280W. 4060: TSE ~6000, avg clock 27XX, power draw ~230-240W. — FCL (@QbitLeaks) August 26, 2022

A differenza della versione base, che ha una GPU AD106-300 con 3968 CUDA core e 8GB di VRAM GDDR6 da 17 Gbps, RTX 4060 Ti è basata sul processore grafico AD104-180, equipaggiato con 6144 CUDA core assieme a 10 GB di VRAM GDDR6 da 17 Gbps, che dovrebbe essere fabbricata da Micron. Il modello più potente avrebbe quindi lo stesso numero di core di RTX 3070 Ti, oltre a 2 GB di memoria in più. Stando a quanto condiviso dall’insider, la potenza assorbita dalla scheda video raggiungerebbe in questo modo i 270-280 W, con al tempo stesso un punteggio di 8600 su 3DMark Time Extreme, superando così la RTX 3080 della generazione attuale.

Nvidia GeForce RTX 4060

Trattandosi del modello Ti, la performance è ovviamente superiore anche alla 4060 che si ferma invece a circa 6000 punti nello stesso test, con un consumo che va da 230 a 240 W. Questa indiscrezione darebbe seguito ad altre notizie recenti, di cui una proveniente da kopite7kimi, secondo cui la fascia RTX 4060 consumerebbe oltre 220 W. Oltre a ciò, l’insider QbitLeaks fa anche notare la differenza di clock fra i due modelli, con la RTX 4060 Ti che raggiunge una frequenza massima di 2,6GHz , mentre RTX 4060 riesce a superare i 2,7 GHz.

Come riportato nelle notizie passate, la RTX 4060 è attesa per la presentazione al CES 2023, con un lancio effettivo che potrebbe avvenire a febbraio o marzo. Considerato il recente aggiornamento delle specifiche da parte dei rumor, come nel caso della RTX 4080, possiamo aspettarci un’ulteriore variazione sia per la RTX 4060 Ti che la RTX 4060. Quest’ultima in particolare non sembra affatto definitiva per via del numero di CUDA core inferiore persino a RTX 3060.