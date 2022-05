Nonostante l’azienda californiana si prepari a tenere un keynote al Computex 2022, dove ci si aspetta di vedere la nuova gamma di GPU RTX 4000, le indiscrezioni dell’insider kopite7kimi (riportate da Videocardz) non si fermano; questa volta tocca alla RTX 4090, e alle sue prestazioni. Nvidia potrebbe lanciare sul mercato il modello di punta GeForce RTX 4090 già a metà luglio e, stando ai vari rumor circolanti fino ad ora, la scheda dovrebbe includere un chip grafico AD102 ridotto, con 126 streaming multiprocessor e un totale di 16128 CUDA core.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

Come ribadito più volte, la nuova serie dovrebbe garantire un aumento prestazionale considerevole rispetto le attuali RTX 3000: come potete vedere dal Tweet, l’insider prevede che la nuova top di gamma RTX 4090 raggiunga prestazioni doppie rispetto alla RTX 3090. Questo aumento di prestazioni andrà probabilmente in tandem con una vertiginosa (e preoccupante) impennata dei consumi; si diceva infatti che GeForce RTX 4090 dovesse avere un TDP da 600W, il che renderebbe necessario come requisito un alimentatore da almeno 1KW. L’insider kopite7kimi pensa tuttavia che la GPU manterrà lo stesso TDP da 450W della 3090 Ti, una scheda che sarebbe stata sfruttata da Nvidia come banco di prova per il chip grafico AD102.

In un articolo passato abbiamo infatti avuto modo di riferirvi come l’azienda usasse le attuali schede per testare alcune caratteristiche elettroniche ed elettriche delle RTX 4000, predisponendo delle componenti per i sottosistemi di alimentazione, come la presenza di alcuni contatti già pronti ad accogliere sia MOSFET e VRM, che connettori a 16 pin. Kopite ha anche riconfermato le sue anticipazioni riguardo la memoria video, che farebbe uso di moduli VRAM GDDR6X da un totale di 24GB con velocità di 21Gbps; dei valori che si tradurrebbero in un bus da 384-bit con larghezza di banda da 1TB/s.

Come avvenuto in passato, è molto probabile che al lancio Nvidia dia la precedenza ai modelli top di gamma RTX 4090, 4080 e 4070. Non resta che attendere il Computex 2022 nella speranza di poter conoscere qualche dettaglio in più dall’azienda sulle nuove schede. Nvidia ha nel frattempo anche pubblicato per la prima volta i driver open source per le sue GPU Ampere e Touring, di cui potete approfondire la notizia nel nostro articolo.