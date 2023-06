La Nvidia GeForce RTX 4090 è la scheda grafica più potente del pianeta ed è appena stata overcloccata a una frequenza record di 3,93GHz da un appassionato che ha utilizzato il raffreddamento ad azoto liquido. È la prima volta che una GPU supera la barriera dei 3900MHz e dimostra l’incredibile potenziale dell’architettura Ada Lovelace. Più vicini che mai alla barriera dei 4GHz!

L’overclocker CENS ha utilizzato una scheda personalizzata Colorful iGame GeForce RTX 4090 LAB edition, la quale presenta un design VRM 24+4 e un singolo connettore di alimentazione a 16 pin. La RTX 4090 in questione ha un TDP di picco di 515W, mentre ha un clock di base di 2235 MHz e un boost clock di 2625 MHz, ma CENS l’ha spinta ben oltre utilizzando modifiche estreme al raffreddamento e alla tensione di lavoro. Ha ottenuto un punteggio di 46 secondi e 383 ms in GPUPI 32B, un software che calcola la costante matematica Pi utilizzando la potenza di calcolo parallela dei dispositivi CUDA.

CENS si è assicurato il primo posto nella classifica GPUPI di HWBOT, battendo il precedente detentore del record OGS che aveva raggiunto una frequenza di 3,84GHz con un’altra scheda RTX 4090. La RTX 4090 domina la classifica GPUPI, senza alcuna scheda AMD in vista. Presenta un die enorme con 16384 core CUDA, 512 core Tensor e 128 core RT. Dispone inoltre di 24GB di memoria GDDR6X con velocità di 21 Gbps su un bus a 384 bit.

La scheda Nvidia GeForce RTX 4090 è una bestia in grado di offrire prestazioni senza precedenti quando viene overcloccata. Tuttavia, l’overclocking non è privo di rischi e richiede attrezzature e competenze speciali per raggiungere frequenze così elevate. Per la maggior parte degli utenti, le prestazioni di serie della RTX 4090 sono più che sufficienti per godersi i giochi e le applicazioni più recenti con una qualità e una velocità sorprendenti, il tutto senza rischiare di perdere la costosa componente.