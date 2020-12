Nvidia ha davvero ritrovato 500.000 GPU RTX 30 perse?

Nella giornata di ieri sono circolate moltissime notizie riguardo un inaspettato ritrovamento di ben 500.000 GPU Nvidia GeForce RTX in un container, le quali erano state apparentemente perse durante la spedizione dalle fonderie di Samsung. È finalmente giunta la fine della scarsa disponibilità di schede video per il gaming?

Secondo i racconti che hanno fatto il giro del web, Nvidia avrebbe ritrovato un container contenente circa 500 mila GPU della serie RTX 30. Stando alla storia, la spedizione sarebbe stata persa dopo la partenza dai magazzini delle fonderie Samsung e questa perdita sarebbe stata alla base della forte carenza di schede RTX sul mercato. Il ritrovamento avrebbe dunque messo fine ai grossi problemi nel soddisfare l’incredibile richiesta di schede video a cui l’azienda di Jensen Huang sta andando incontro sin da settembre.

Purtroppo si tratta di una notizia falsa.

Nell’ambito della celebrazione spagnola chiamata “Día de los Santos Inocentes“, l’equivalente regionale del pesce d’aprile ma celebrata il 28 dicembre, il sito spagnolo Geeknetic ha pubblicato un articolo satirico in cui raccontava questa incredibile situazione. Ovviamente la storia era troppo bella per essere vera e, mentre l’idea di poter finalmente mettere le mani su una nuova GPU ha aiutato la circolazione della notizia, è stata quasi subito smentita.

La fonte di questa fake news è stata aggiornata per sottolineare il fatto che si trattasse di un articolo ironico e che il contenuto della storia era totalmente inventato subito dopo che i media internazionali hanno iniziato a raccontare l’accaduto.

Purtroppo, la scarsa disponibilità delle schede video serie RTX 30 di Nvidia non finiranno così, come per magia. La carenza di GPU dovrebbe persistere fino alla fine del primo trimestre del 2021, mentre i produttori di schede grafiche stanno facendo tutto il possibile per spedire il maggior numero possibile di unità agli utenti.