NVIDIA ha violato la linee guida del TPC?

Il Transaction Processing Performance Council (TPC), un consorzio che sviluppa benchmark per verificare le prestazioni di server e data center e che include aziende importanti come AMD, Intel e IBM, ha accusato NVIDIA di aver violato la sua Fair Use Policy. Al suo evento virtuale GTC Fall 2020 dello scorso anno, la compagnia californiana ha presentato un documento intitolato State of RAPIDS: Bridging the GPU Data Science Ecosystem. In quest’ultimo, NVIDIA aveva mostrato i vantaggi della sua suite RAPIDS di librerie con supporto all’accelerazione tramite GPU per flussi di lavoro di data science rispetto alle piattaforme hardware e software concorrenti.

Inoltre, l’azienda aveva confrontato i risultati delle sue GPU in carichi di lavoro simili a quelli del TPCx-BB, un benchmark di analisi TPC che misura le prestazioni dei sistemi Big Data basati su Hadoop. Il benchmark esegue 30 query analitiche in un contesto di rivenditori con negozi fisici e online. Le query utilizzano SQL per dati strutturati e algoritmi di apprendimento automatico per dati semi-strutturati e non strutturati. I carichi di lavoro del benchmark TPCx-BB sono precisi e soggetti alle politiche di utilizzo corretto di TPC.

Il gigante della GPU ha affermato che la sua piattaforma “aveva superato di quasi 20 volte il record del benchmark standard di analisi noto come TPCx-BB“. Tuttavia, NVIDIA non ha eseguito i carichi di lavoro previsti da TPC, ma ne ha invece impiegato di simili, il che viola le politiche di TPC e rende tali confronti non validi. Tuttavia, la compagnia aveva contrassegnato la versione del benchmark TPCx-BB utilizzato come “non ufficiale”.

Mike Brey, presidente del TPC Steering Committee, ha affermato:

Il TPC incoraggia attivamente la pubblicazione dei risultati TPC da parte di tutte le organizzazioni, compresa la stampa, i ricercatori di mercato, gli analisti finanziari e le organizzazioni senza scopo di lucro. Tuttavia, per garantire che utenti e i lettori dei risultati ricevano una rappresentazione equa e completa dei dati, il TPC richiede che tutti gli utenti seguano le regole del Fair Use, descritte nelle policy, quando pubblicano o pubblicizzano i risultati.

Il TPC attualmente sta lavorando con NVIDIA per correggere il problema.