NVIDIA, i nuovi driver Game Ready sono pronti per The Medium

NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver GeForce 461.40 WHQL puntando ad offrire, come sempre, la miglior esperienza di gioco possibile con tutti i videogiochi più recenti. In questo caso si tratta di un aggiornamento che offre ottimizzazioni per The Medium, titolo ad ambientazione horror in uscita domani, giovedì 28 gennaio, oltre ad includere il supporto ai notebook equipaggiati con le nuove schede video mobile RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060, e aggiungere il supporto a nuovi display compatibili G-Sync.

Ricordiamo che The Medium, realizzato da Bloober Team, software house già conosciuta ai più per titoli come Layers Of Fear, Observer e Blair Witch Project, vedrà anche la partecipazione del celeberrimo compositore Akira Yamaoka, autore, tra gli altri, della colonna sonora dei primi capitoli di Silent Hill. Il prodotto supporterà anche le ultimissime tecnologie NVIDIA, come il Ray Tracing ed il DLSS. Per conoscere nel dettagli i requisiti, vi consigliamo di lettere la nostra notizia dedicata.

Il programma G-SYNC-Compatible espande l’ecosistema G-SYNC e mira a portare coerenza ed educare i consumatori su quali display entry level forniscano una buona esperienza di refresh rate variabile (VRR). I nuovi monitor approvati sono: Acer XB253Q GP, Acer XB273GZ, Acer XV272S, Asus VG279QR, Lenovo G273Q, MSI MAG251RX, MSI G27Q-20 e Philips PHL 275M1RZ. Tra i vari problemi risolti in questa release troviamo i crash che potevano verificarsi in X4: Foundation con le serie GeForce RTX 30 con le librerie Vulkan, in Assassin’s Creed Valhalla o Detroit: Become Human, oltre all’impossibilità di giocare a Resident Evil 2 Remake o Devil May Cry V in modalità DirectX 12.

Potete scaricare i nuovi driver Game Ready di NVIDIA selezionandoli manualmente dalla pagina dedicata oppure effettuare il download del software GeForce Experience che aggiornerà automaticamente la scheda video con gli ultimi driver. Per verificare la lista completa dei problemi noti non ancora risolti, trovate il lungo changelog completo al seguente indirizzo.