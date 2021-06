NVIDIA, il CEO e fondatore Jensen Huang terrà presto un nuovo keynote

Dopo avervi proposto la nostra recensione della nuova GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition, oggi continuiamo a parlare di NVIDIA riferendovi che Jensen Huang, CEO e fondatore della compagnia, terrà un keynote in occasione dell’evento Teratec 2021 che si terrà il prossimo 23 giugno. Coloro che sono interessati possono già registrarsi per partecipare a questo indirizzo. Ovviamente, non sappiamo cosa Jensen mostrerà in occasione del suo keynote ma, visto il recente lancio della GeForce RTX 3080 Ti e della GeForce RTX 3070 Ti (previsto per domani), difficilmente coglierà l’occasione per presentare nuove schede grafiche.

Il Teratec, che quest’anno si svolgerà completamente in modalità digitale, riunisce i più grandi esperti a livello internazionale in campi come l’High Performance Computing, Simulation e Bug Data, costituendo l’evento di riferimento del settore in Francia ed Europa. Le persone che interverranno per l’occasione divulgheranno le proprie scoperte, mettendo in luce le previsioni inerenti al futuro di temi importanti come Quantum Computing, Cybersecurity, Saluti, sistemi automatici ed altro ancora.

Come vi abbiamo riferito nella giornata di oggi, il mercato delle GPU continua a crescere. Infatti, stando a Jon Peddie Research, nel corso del primo trimestre di quest’anno sono state vendute 119 milioni di unità, registrando un sostanzioso aumento pari al 38,74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda le quote di mercato, AMD e Intel hanno perso, rispettivamente, lo 0,12% e 0,5% rispetto all’ultimo trimestre, mentre NVIDIA è aumentata dello 0,62%. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.