NVIDIA, il CEO Jensen Huang riceverà un premio piuttosto prestigioso

La Semiconductor Industry Association (SIA) ha annunciato che Jensen Huang, amministratore delegato e co-fondatore di NVIDIA, riceverà il premio Robert N. Noyce, uno dei più prestigiosi del settore, che gli verrà assegnato come riconoscimento per i suoi contributi all’industria dei semiconduttori in generale e all’accelerazione dei computer in particolare.

Credit: NVIDIA

Jensen Huang ha fondato NVIDIA nel 1993 e per anni l’azienda si è concentrata esclusivamente sul progresso della grafica 3D e dei giochi. Intorno al 2001/2002, l’azienda ha iniziato a parlare pubblicamente dell’elaborazione generica sulle unità di elaborazione grafica (GPGPU). All’epoca l’idea non era popolare a causa delle limitazioni delle architetture Kelvin, Rankine e Curie e della mancanza di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Ma insieme alla sua architettura Tesla lanciata nel 2006, la società ha introdotto la sua piattaforma CUDA, un’API GPGPU e un set di strumenti. Le GPU CUDA di NVIDIA sono diventate rapidamente acceleratori popolari per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e sono state impiegate in alcuni dei supercomputer più veloci del mondo negli anni 2000 e 2010.

Ma le attività GPU e HPC non erano sufficienti per Huang, quindi la società da lui co-fondata si è impegnata in uno sforzo molto più ampio chiamato intelligenza artificiale, una tecnologia che può essere utilizzata per qualsiasi cosa, dal software di riconoscimento facciale ai veicoli a guida autonoma. Le schede NVIDIA ottimizzate per le applicazioni AI (come la V100 e l’A100) possono elaborare enormi quantità di dati più velocemente delle CPU (almeno quando queste ultime non eseguono codice appositamente ottimizzato), il che in larga misura aiuta a far avanzare l’intero settore.

Credit: NVIDIA

John Neuffer, presidente e CEO di SIA, ha affermato:

La straordinaria visione e l’instancabile esecuzione di Jensen Huang hanno notevolmente rafforzato il nostro settore, rivoluzionato l’informatica e l’intelligenza artificiale avanzata. I risultati di Jensen hanno alimentato innumerevoli innovazioni – dai giochi all’informatica scientifica alle auto a guida autonoma – e continuano a far progredire le tecnologie che trasformeranno il nostro settore e il mondo. Siamo lieti di riconoscere a Jensen il Robert N. Noyce Award 2021 per i suoi numerosi successi nel far progredire la tecnologia dei semiconduttori.

Jensen Huang è il trentunesimo dirigente del settore a ricevere il premio Robert Noyce. Nel corso degli anni, quattro dirigenti di Intel, tre di IBM, tre di Texas Instruments, due di AMD, due di Applied Materials e due di Micron hanno ottenuto l’ambito premio.

Jensen Huang ha commentato l’annuncio in questo modo:

Ho avuto la gioia e il privilegio di essere cresciuto con le industrie dei semiconduttori e dei computer, le quali hanno un impatto così profondo sul mondo. Mentre entriamo nell’era dell’intelligenza artificiale, della robotica, della biologia digitale e del metaverso, assisteremo a progressi tecnologici super-esponenziali. Non c’è mai stato un momento più emozionante o importante per essere nell’industria dei semiconduttori e dei computer.

Il premio Robert Noyce è stato creato nel 1990 dal Consiglio di amministrazione della SIA per onorare la memoria di Robert Noyce, che ha co-fondato Fairchild Semiconductor nel 1957, Intel nel 1968 e la Semiconductor Industry Association nel 1977.