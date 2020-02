Nvidia introduce i driver Game Ready 442.50

Ieri, Nvidia ha rilasciato i driver WHQL GeForce Game Ready 442.50 con supporto migliorato per The Division 2: Warlords of New York, ARK: Genesis e Apex Legends. I driver offrono anche supporto per altri tre monitor compatibili con G-Sync.

Warlords of New York è un’espansione a pagamento di The Division 2 che introduce nuove aree, un limite di livello superiore e molteplici modifiche al gameplay. I nuovi driver Game Ready di Nvidia dovrebbero offrire prestazioni migliori per questa espansione che debutterà il 3 marzo.

ARK: Genesis introduce “un gameplay completamente nuovo basato sulla missione” con “nuovi mondi meravigliosi ma letali pieni di creature esotiche, nuovi collezionabili e armi diverse da qualsiasi altra cosa vista su ARK”, ha affermato Nvidia. Ora è disponibile su tutte le piattaforme.

A differenza degli altri giochi, i miglioramenti per Apex Legends non sono stati seguiti da nuovi contenuti. Nvidia ha semplicemente affermato che i driver “includono un fix per il crash che ha colpito alcuni giocatori”.

I driver supportano anche tre nuovi monitor da gioco compatibili G-Sync: AOC AG271FZ2, AOC AG271F1G2 e Asus PG43U. Un elenco completo dei monitor compatibili con G-Sync è disponibile sul sito web di Nvidia.

Potete scaricare i driver WHQL GeForce Game Ready 442.50 dal sito web di Nvidia o l’app GeForce Experience. Ulteriori dettagli sulle modifiche apportate con questi driver sono disponibili in questa patch note (PDF).