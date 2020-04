Nvidia introdurrà versioni aggiornate delle RTX 2070 e 2060 Mobile

Questa settimana, il produttore tedesco di notebook Schenker ha rivelato a ComputerBase che Nvidia ha aggiornato le sue schede GeForce RTX 2070 e RTX 2060 Mobile.

Le nuove GeForce RTX 2070 e RTX 2060 Mobile manterranno la stessa nomenclatura dei modelli originali, pertanto l’unico modo per differenziarle il è il nome in codice. Pare che il il Team Green abbia solo aggiornato la memoria e il regolatore, e questo è stato sufficiente per spremere più prestazioni dalle suddette GPU.

GeForce RTX 2070 e RTX 2060 Mobile montano memoria GDDR6, tuttavia secondo Schenker la memoria dei modelli revisionati funziona a 1,25V anziché 1,35V. La memoria a basso consumo porterà a consumi e temperature inferiori. Di conseguenza, le versioni aggiornate potrebbero raggiungere frequenze e prestazioni maggiori con lo stesso TDP.

Il rappresentante di Schenker ha osservato che le versioni aggiornate di GeForce RTX 2070 e RTX 2060 Mobile sono ben più potenti dei loro predecessori, a parità di consumo energetico. Forse il rendimento della produzione di chip è migliorato, ma Nvidia non lo ha confermato.

GeForce RTX 2070 Mobile (Refresh) avrà ancora un TGP di 115W, ma la memoria più efficiente permetterà una maggiore velocità di clock. La RTX 2060 Mobile (Refresh) viene fornita con un TBP di 80W, ma pare che Nvidia offra ai suoi partner un aggiornamento del BIOS che ne aumenta la soglia a 115W, un incredibile aumento del 43,8%.

Detto questo, i produttori sono comunque liberi di utilizzare il TGP che ritengono più opportuno. Questo è comprensibile, poiché la capacità di raffreddamento varia da laptop a laptop. Purtroppo se il produttore non lo specificherà rigorosamente, non c’è modo di sapere quale versione della scheda video è montata nel portatile.

Il rappresentante Schenker ha dichiarato che i benchmark delle “nuove” schede grafiche GeForce RTX 2070 e RTX 2060 Mobile potrebbero essere pubblicati il 15 aprile.