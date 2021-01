NVIDIA, la GeForce RTX 3080 Ti avrà performance vicine alle RTX 3090?

Nel corso degli scorsi mesi vi abbiamo parlato più volte della tanto vociferata GeForce RTX 3080 Ti, che, stando ad alcuni rumor, sarà basata sulla GPU GA102-250, la quale dovrebbe contenere lo stesso numero di CUDA core della RTX 3090, quindi pari a 10.496. Per quanto riguarda la dotazione di memoria, i rumor più accreditati puntavano a 20GB di GDDR6X, il doppio rispetto alla RTX 3080 standard, mentre la sua velocità dovrebbe rimanere invariata (19Gb/s) che, considerando l’impiego di un bus a 320bit, porterebbe la larghezza di banda complessiva a 760GB/s. Infine, il TGP dovrebbe restare fissato a 320W.

Recentemente su Bilibili è stato pubblicato il video che mostra vari test effettuati su una misteriosa GeForce RTX 3080 con 20GB di memoria che presenta le caratteristiche tecniche riportate in precedenza per il modello RTX 3080 Ti non ancora annunciato ufficialmente, svelando anche le velocità di clock, pari a 1.395MHz di base e 1.695MHz in Boost, come evidenziato dallo screenshot sottostante che mette a confronto le schermate di GPU-Z della misteriosa GPU in esame con quelle della RTX 3080 standard e la RTX 3090.

Il prodotto è stato messo alla prova con la suite 3DMark ed il noto utente Harukaze5719 ha realizzato un utile grafico riepilogativo, nel quale è possibile vedere che la differenza prestazionale tra la GeForce RTX 3080 TI e la GeForce RTX 3090 è davvero minima. La scheda è stata testata anche nel mining della criptovaluta Ethereum, dove ha ottenuto 125,3MH/s consumando 267W e registrando temperature che si aggiravano sui 48°C.

Ricordiamo che la presunta GeForce RTX 3080 Ti di NVIDIA dovrebbe andare a scontrarsi direttamente con la Radeon RX 6900XT di AMD e sarà interessante vedere a quale prezzo sarà commercializzata. Come sempre, al momento non ci resta che attendere pazientemente una comunicazione ufficiale da parte della compagnia californiana.