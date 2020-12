NVIDIA: la potente RTX A6000, pensata per i professionisti, è ora disponibile

NVIDIA, lo scorso ottobre, aveva annunciato il lancio di due nuove schede grafiche basate su GPU Ampere. Si trattava delle RTX A6000 e A40, le quali sono equipaggiate, rispettivamente, con i processori grafici GA102 e GA104. Nonostante siano prodotti destinati al mercato dei professionisti, e quindi non dei videogiocatori, appariva piuttosto strana l’assenza dei consueti marchi Quadro o Tesla.

Engineer amazing products, design state-of-the art buildings, drive scientific breakthroughs, and create

immersive entertainment with the world's most powerful graphics solution.

The #NVIDIARTX A6000 is now available.

— NVIDIA Design (@NVIDIADesign) December 15, 2020