Nvidia lancia la nuova GT 1010, ultima chance per Pascal?

Nvidia ha appena inserito nel proprio catalogo di GPU un nuovo modello, tuttavia è giusto avvisarvi che non dovreste tenere troppo alte le vostre aspettative. Certo, probabilmente acquistare questa scheda video sarà decisamente più facile che trovare uno degli ultimi modelli, ma non si tratta di un modello pensato per il gaming o per il mining. Ecco a voi la GT 1010 basata su architettura Pascal!

La notizia potrebbe aver confuso i più attenti di voi che sicuramente si sono accorti di un fatto interessante: l’architettura Pascal ha ormai ben 5 anni di vita ed è passato molto tempo dall’ultimo modello annunciato basato su tale design. La news è stata scoperta dallo YouTuber Dapz, il quale è riuscito a confermare l’esistenza della scheda in una live chat con un rappresentante dell’azienda.

La GT 1010 è pensata per i carichi di lavoro 2D e 3D più basilari e non è di certo pensata per offrire prestazioni di alto livello nel gaming o nella computazione in generale. Tuttavia, per quanto possa sembrare strano, il lancio di questa scheda ha senso in quanto andrà a rimpiazzare nel portfolio dell’azienda l’ormai vetusta GT 710 basata su Kepler.

La GT 1030 e la GT 1010 potrebbero somigliarsi molto nel design

L’obiettivo della serie di schede video GT di Nvidia è sempre stato quello di fornire accelerazione di base per i task 2D e 3D mentre allo stesso tempo fornire i sistemi di ulteriori output video. L’architettura Pascal è più che sufficiente per tale scopo e dunque implementare nuove architetture non è necessario.

Parlando di caratteristiche tecniche, la GT 1010 utilizza lo stesso chip GP108 della GT 1030 ma dispone di meno shader, fermandosi a 256 rispetto ai 384 della sorella maggiore. La memoria VRAM è di 2GB di tipo GDDR5, non aspettatevi quindi di poter sfruttare la scheda per nulla più che un utilizzo davvero basico. Per utilizzare questa scheda grafica, Nvidia consiglia un alimentatore da appena 200W e la scheda ha un consumo TDP di soli 30W.

Non ci sono ancora informazioni riguardo al costo della scheda, anche se crediamo che probabilmente si tratta di una GPU dedicata agli OEM e difficilmente la vedrete apparire sugli scaffali dei negozi.