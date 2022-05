I miner di tutto il mondo saranno contenti di sapere che il limitatore di hash rate è stato rimosso al 100% dalle schede video Nvidia. Il team NiceHash è riuscito nell’impresa e, in seguito, anche il team responsabile del software per Linux NBMiner (NebuMiner) ha aggiornato la propria applicazione affinché possa consentire di sbloccare l’LHR all 100% sulle schede video RTX 30.

Come confermato dagli utenti, NMBiner in versione 41 riesce per la prima volta a violare la tecnologia LHR su un sistema Linux.

Nvidia aveva sviluppato l’LHR per rendere le schede video della serie RTX 30 poco appetibili ai miner, limitandone l’hash rate e dunque rendendole poco efficaci per il crypto-mining. D’altronde, i miner erano accusati di aver letteralmente fatto incetta di schede video destinate al segmento gaming per sfruttarne la potenza di calcolo nelle proprie attività.

LHR sbloccato su Linux al 100% - Fonte NebuMiner

Nvidia e miner in questo momento sono un argomento abbastanza caldo, considerato anche che l’azienda è stata appena multata per oltre 5 milioni di dollari per aver nascosto i dati di vendita di GPU ai miner, allo scopo di influenzare le decisioni degli investitori. Se a questo aggiungiamo alcune teorie secondo cui Team Green avrebbe passato sottobanco delle informazioni sensibili ai team di sviluppatori delle suddette app per incrementare le vendite delle proprie schede video, sembra che non si tratti di un momento particolarmente felice per la reputazione di Nvidia.

A fronte del prossimo arrivo della nuova serie RTX 4000, nota anche come Ada Lovelace, resta da vedere se Nvidia deciderà un approccio più trasparente e orientato alla fascia dei gamer, o se ci ritroveremo davanti alla sconcertante (e irritante) situazione che abbiamo visto con le schede della generazione precedente, fra prezzi gonfiati all’inverosimile e carenze di stock praticamente ovunque.