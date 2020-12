Nvidia Lovelace in arrivo, Hopper dovrà aspettare

Nuovi rumor riguardanti la futura generazione di schede grafiche Nvidia sono circolati in rete, dandoci un’idea di quello che potrebbe riservare il futuro dell’azienda americana per il mondo dei videogiocatori. A quanto pare la tanto vociferata architettura Hopper dovrà aspettare, sarà Lovelace la prima famiglia di prodotti a 5nm dell’azienda capitanata da Jensen Huang.

A quanto pare Nvidia avrebbe rimandato l’uscita della propria architettura Hopper, di cui abbiamo già sentito parlare molto negli ultimi mesi. Il design “multi-chip” verrà al momento sostituito da una soluzione monolitica più classica, architettura che prenderà il nome di Lovelace in onore ad Ada Lovelace, matematica inglese. Come ricorda Videocardz, internamente l’azienda utilizza le sigle “ADxxx” come nome in codice per le GPU, con Lovelace che rappresenta invece il nome utilizzato esternamente.

Stando a quanto condiviso su Twitter da @kopite7kimi, ormai ritenuto fonte abbastanza affidabile, Nvidia avrebbe rimandato Hopper per presentare sul mercato Lovelace come prima famiglia di prodotti a 5nm. Ancora non è chiaro chi produrrà le GPU in quanto sia TSMC che Samsung possiedono fonderie a 5nm e Nvidia sembra abbia rinnovato i propri accordi con Samsung per il prossimo futuro.

5nm is right — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 21, 2020

Si vocifera che Hopper sia basata su un MCM (multi-chip design), ma non sappiamo ancora con certezza se l’architettura sarà utilizzata nei prodotti destinati al mercato del gaming oppure solamente in quelli riservati al mercato HPC.

Ada Lovelace era anche già apparsa sulla t-shirt di Nvidia dedicata al GTC 2018 e nota come Company of Heroes.

Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni per scoprire qualcosa in più su ciò che le future innovazioni di Nvidia potranno portare sul mercato e come queste possano aiutare i videogiocatori a godere di esperienze sempre più immersive.