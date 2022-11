Nella giornata di venerdì Nvidia ha svelato Magic3D, un software in grado di generare dei modelli 3D sulla base di descrizioni testuali, in maniera del tutto analoga a quanto possibile fare dall’intelligenza artificiale DALL-E, che genera immagini dal testo. L’IA sviluppata dall’azienda californiana è in grado di generare modelli in 40 minuti dopo l’inserimento del prompt, con la possibilità di esportarli e usarli come un asset libero in qualsiasi ambito, dalla semplice modellazione ai videogiochi.

Il software di Nvidia sembra essere la risposta a DreamFusion di Google, annunciato a settembre e utilizzato per gli stessi scopi. Come per quest’ultimo, Magic3D inizia a generare il modello dal testo creando un’immagine 2D, in seguito ottimizzata in dati volumetrici NeRF (Neural Radiance Field). Il processo si divide in due fasi: viene prima creata una sorta di bozza poco dettagliata e a bassa risoluzione, in seguito ottimizzata a risoluzione maggiore. Stando a quanto specificato dai ricercatori di Nvidia nel documento pubblicato, il software è in grado di generare modelli al doppio della velocità di DreamFusion.

Fonte: Nvidia

Magic 3D è anche in grado di creare dei modelli mesh 3D, che possono essere modificati intervenendo sul prompt. Come dimostrato dai ricercatori Nvidia, l’oggetto viene preservato attraverso le diverse generazioni, applicando lo stile di un’immagine 2D al modello tridimensionale. Al momento non è dato sapere se il software sarà open source o meno, ma l’azienda al momento della presentazione non ha rilasciato alcun codice sorgente.

L’obiettivo dietro Magic3D è quello di consentire a chiunque di creare velocemente dei modelli 3D, senza ricorrere all’utilizzo di software specifici e professionali, come Blender, Cinema 4D o AutoCAD. Può rappresentare anche una simpatica soluzione per dare sfogo alla propria creatività attraverso un testo, o servirsi di un asset già pronto su cui lavorare ulteriormente.