L’Intelligenza Artificiale sta compiendo ormai passi da gigante e anche il grande pubblico è venuto in un modo o nell’altro a contatto con questa tecnologia grazie a ChatGPT e alle varie applicazioni che realizzano immagini basate su una descrizione o ritratti particolari. Sicuramente, il futuro appare piuttosto roseo e le cose non potranno far altro che migliorare, offrendo alle persone tantissime possibilità in più per svolgere i propri compiti in maniera più semplice ed efficiente.

Una delle aziende che più fa affidamento sull’Intelligenza Artificiale è NVIDIA, che ha già da qualche anno integrato all’interno delle sue GPU, sia per il mercato consumer che professionale, delle unità hardware dedicate per il machine learning, offrendo, ad esempio, la tecnologia DLSS, che permette di migliorare il framerate in-game riducendo al minimo i difetti grafici tipici di altri sistemi di upscaling temporale.

[Rumor] Nvidia is working on AI optimized drivers. Release maybe this year (Q1). ▶️ Up to 30% more performance

▶️ Average improvement ~10%

▶️ No info about specific gen Take this with a grain of salt. If true Nvidia drivers will be real "fine wine". pic.twitter.com/QGTUL9iK7N — CapFrameX (@CapFrameX) January 8, 2023

La società, inoltre, si prepara a utilizzare l’IA anche per altri compiti, come l’ottimizzazione degli stessi driver grafici, concentrandosi su “istruzioni, throughput, sfruttamento dell’hardware, threading e impostazioni”. È abbastanza scontato che queste modifiche “tramite IA” saranno ad appannaggio esclusivo della serie RTX, in virtù dei loro Tensor Core. Per quanto riguarda i miglioramenti prestazionali, si parla di una media del 10%.

Al momento non sappiamo come si concretizzeranno queste ottimizzazioni, dato che gli utenti possono già usufruire dell’ampio database di GeForce Experience, che è in grado di avviare un alto numero di videogiochi con preset adatti all’hardware in proprio possesso. Anche la storica rivale di NVIDIA, AMD, ha aumentato il proprio interesse verso questa tecnologia, annunciando recentemente HYPR-RX, che comprende anche Radeon Super Resolution.

Qualche giorno fa, NVIDIA ha ufficializzato la sua nuova scheda grafica di fascia medio-alta GeForce RTX 4070 Ti, nuovo nome della ex RTX 4080 12GB, lanciata al prezzo di 919 euro e disponibile unicamente in versione personalizzata dai vari produttori. Per maggiori informazioni a riguardo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.