Nvidia, nuovo driver per Zombie Army: Dead War 4

Nvidia ha rilasciato i nuovi driver GeForce Game Ready 442.19 WHQL per le sue schede grafiche GTX ed RTX. Questo pacchetto porta con sé, oltre a svariati bug-fix, l’ottimizzazione per i giochi Zombie Army: Dead War 4, Apex Legends Season 4 e Metro Exodus: Sam’s Story, il supporto a nuovi monitor convalidati per il G-Sync e la nuova impostazione “Maximum Framrate” che permette di impostare un frame-rate massimo per i giochi e le applicazioni 3D tramite il pannello di controllo.

Nato come spin-off di Sniper Elite, Zombie Army: Dead War 4 è un gioco sparatutto horror in terza persona ambientato in una seconda guerra mondiale fittizia dove le armate di Hitler si sono trasformate in legioni infernali fatte di cadaveri e sangue. Potete leggere la nostra recensione qui.

La stagione 4 Apex Legend è denominata “Assimilazione”. Nel trailer di lancio, diffuso qualche giorno fa, troviamo come protagonista Revenant, la nuova Leggenda che potrà essere guidata dai videogiocatori. Si tratta di un cyborg consumato dall’odio e ossessionato dalla vendetta, che usa i suoi superpoteri per perseguitare i nemici e sottrarsi alla morte. Insieme alla stagione 4 di Apex Legend arriverà un nuovo Pass Battaglia e un nuovo fucile di precisione denominato Sentinel. Per concludere, dal 4 all’11 Febbraio ci sarà un evento dedicato all’anniversario del gioco.

Sam’s Story è invece il secondo DLC di Metro Exodus, un gioco sparatutto in prima persona sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver circa un anno fa.

Nel nuovo driver viene aggiunto il supporto ufficiale a tre nuovi monitor convalidati per il G-Sync. Fra questi troviamo l’ASUS VG259QM, il Dell AW2521HF e l’LG 34GN850.

Inoltre, nell’ultimo Game Ready, viene introdotta una nuova impostazione per il frame-rate massimo denominata “Maximum Framerate”. Grazie ad essa, tramite il pannello di controllo, l’utente potrà impostare un limite massimo che va da un minimo di 20 FPS ad un massimo di 1000 FPS.

Potete scaricare il nuovo driver tramite il software GeForce Exprience o dal sito dell’azienda.