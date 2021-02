NVIDIA, ora le schede RTX 3060 e RTX 30 mobile supportano un’utile tecnologia

NVIDIA ha annunciato oggi che il supporto a Resizable Base Address Register (BAR) è ora disponibile per le schede grafiche GeForce RTX 3060 e per le GPU della serie RTX 30 Mobile. Il suo arrivo è addirittura in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza dalla società, ma per gli altri modelli desktop sarà necessario attendere fino a fine marzo. AMD è stata la prima a lanciare sul mercato il supporto a Resizable BAR, proponendolo come Smart Access Memory, ma la tecnologia in realtà fa parte delle specifiche PCIe. La funzionalità è stata estesa alla piattaforma Intel Z490 nel dicembre 2020 e la compagnia di Santa Clara ha affermato poche settimane fa di essere pronta a supportare le schede grafiche NVIDIA non appena fosse possibile.

Ricordiamo che Resizable BAR ha lo scopo di consentire alla CPU di accedere in modo efficiente all’intero frame buffer abilitando i trasferimenti necessari di texture, shader ed elementi geometrici che possono essere elaborati contemporaneamente anziché messi in coda. Il risultato finale è quello di avere prestazioni superiori, sebbene il suo impatto possa variare in base al software.

Fredrik Hamberger, General Manager di Intel per i segmenti di notebook premium e gaming, ha dichiarato che il supporto di Resizable BAR potrebbe portare a un aumento delle prestazioni del 5-10% in alcuni giochi, ma NVIDIA ha affermato che i vantaggi in termini di performance possono variare notevolmente da gioco a gioco, dato che alcuni titoli hanno effettivamente ottenuto prestazioni peggiori. Proprio quest’ultimo fattore ha portato la compagnia a testare in anticipo i titoli e utilizzare profili di gioco per abilitare Resizable BAR solo nei casi in cui porti ad un impatto positivo sul numero di fps. Per questo motivo, attualmente le schede RTX supportano solo otto titoli, tra cui Assassin’s Creed Valhalla e Red Dead Redemption 2, con il driver che è stato pubblicato ieri.

NVIDIA prevede di espandere il supporto di Resizable BAR ad ulteriori giochi quando la funzionalità verrà estesa alle altre schede grafiche della serie RTX 30 il prossimo mese. Per ora, tuttavia, sembra che ne potranno beneficiare solo una piccola parte dei suoi utenti.