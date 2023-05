Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha dichiarato che l’azienda sta lavorando per diversificare la produzione di chip e che recentemente i chip prodotti da Intel hanno generato buoni risultati nei test. Questo potrebbe indicare che Nvidia sta valutando la possibilità di utilizzare Intel come partner di produzione per le sue future GPU.

Circa un anno fa, Huang aveva segnalato per la prima volta che Nvidia era in trattativa con gli Intel Foundry Services (IFS) per la produzione di alcuni dei suoi chip. Il recente passaggio di Intel a un modello IDM 2.0, che la vedrà produrre chip per altre aziende con i suoi nodi di processo più recenti, ha reso possibile questo passaggio.

Non è ancora chiaro a cosa si riferisse Huang quando ha parlato di chip che hanno dato buoni risultati. Forse è un’architettura Nvidia prodotta nelle fabbriche Intel, forse un chip Intel forse qualcos’altro. Tuttavia, il fatto che Intel abbia già firmato un ordine per chip basati sul suo nodo Intel 3 suggerisce che Nvidia potrebbe essere un potenziale cliente.

Nvidia è chiaramente intenzionata a diversificare i propri partner di produzione. Il colosso lavora già con Samsung ma, come tanti altri, si intravede la speranza di ridurre la dipendenza dalle fabbriche taiwanese. L’instabilità geopolitica in quell’area del mondo continua a preoccupare.

Sia Intel che TSMC stanno infatti costruendo fabbriche in Arizona, che offrirebbero a Nvidia nuove opzioni per la produzione di chip negli Stati Uniti. Ci sono progetti in via di sviluppo anche in Europa, ma ci vorrà del tempo prima che la fabbricazione nel Vecchio Continente prenda piede e diventi competitiva.

Nvidia avrà ovviamente bisogno di accedere a nodi più recenti per rimanere competitiva con AMD e gli altri concorrenti, e pare che Intel possa avere un vantaggio notevole da questo punto di vista, perché potrebbe essere l’unica in grado di offrire le tecniche più moderne a Nvidia, fuori da Taiwan. Le fabbriche statunitensi di TSMC, all’inizio, produrranno invece a 5 nanometri.

Nel complesso, è chiaro che Nvidia sta considerando di utilizzare Intel come partner di produzione per le sue future GPU. Questo potrebbe essere uno sviluppo importante per entrambe le aziende e sarà interessante vedere come si svilupperà questa relazione nei prossimi anni.