Nuovo appuntamento con la campagna “Pronte e in Stock” di NVIDIA, che punta a offrire diverse schede video facenti parte della linea GeForce RTX 30 presso alcuni dei più importanti rivenditori italiani a prezzi convenienti.

In particolare, tramite una comunicazione ufficiale, l’azienda californiana ha annunciato che attualmente sono disponibili per l’acquisto i seguenti prodotti:

MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X , disponibile presso Drako – al prezzo di 1.899,80€

, disponibile presso Drako – al prezzo di MSI GeForce RTX 3090 Ti Black Trio , disponibile presso Drako – al prezzo di 2.299,00€

, disponibile presso Drako – al prezzo di MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G, disponibile presso Drako – al prezzo di 990,90€

disponibile presso Drako – al prezzo di MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G , disponibile presso Ak informatica – al prezzo di 319,99€

, disponibile presso Ak informatica – al prezzo di Ollo Computers G2 Skill2 , disponibile presso Ollo – al prezzo di 999,00€

, disponibile presso Ollo – al prezzo di 999,00€ MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G , disponibile presso Next – al prezzo di 319,90€

, disponibile presso Next – al prezzo di Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming, disponibile presso Next – al prezzo di 799,00€

I prodotti si rivolgono a vari tipi di giocatori, partendo dalla fascia media con la RTX 3050 fino a quella alta con la RTX 3090 Ti. Così come affermato dalla stessa NVIDIA, l’iniziativa “Pronte e in Stock” «permetterà a sempre più persone di acquistare una scheda e provare così l’esperienza di gaming più avanzata di sempre grazie a tecnologie come il ray-tracing immersivo, l’aumento delle prestazioni con il DLSS e una minore latenza di sistema grazie a NVIDIA Reflex». Per ulteriori offerte e maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa.

In occasione del Computex 2022, NVIDIA ha voluto sottolineare l’ampia diffusione di ray tracing e DLSS, ad oggi inclusi rispettivamente in oltre 250 e 180 titoli e applicazioni, oltre a presentare nuovi notebook dedicati a videogiocatori e creativi, nonché il primo monitor G-Sync 500Hz (ASUS ROG Swift 500Hz). Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.