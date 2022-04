Il mercato delle schede video (e non solo) nel corso degli ultimi due anni è stato funestato dalla carenza di semiconduttori, che ha portato ad un aumento spropositato dei prezzi a causa dell’elevata domanda di prodotti a fronte di un’offerta piuttosto limitata. Come vi abbiamo riferito in altri articoli, fortunatamente, la situazione sta lentamente migliorando, sebbene non si sia tornati ancora ai livelli di disponibilità pre pandemia.

Photo Credit: NVIDIA

NVIDIA, attenta alle esigenze dei suoi clienti, ha lanciato la campagna “Pronte e in Stock“, grazie alla quale indica la disponibilità delle sue schede grafiche della linea GeForce RTX 30 presso alcuni grossi rivenditori italiani a prezzi convenienti. Il team dell’azienda californiana ha lavorato intensamente per garantire che le GPU fossero disponibili e con costi appropriati, comprese alcune schede pre-overcloccate, nonché pre assemblati pronti per l’uso. Nello specifico, tramite un comunicato stampa, l’azienda ci ha informati dei seguenti modelli attualmente in vendita con disponibilità immediata:

Questi prodotti si rivolgono a videogiocatori con livelli diversi di budget e necessità, partendo dalla GeForce RTX 3060 fino ad arrivare alla potentissima (e costosa) GeForce RTX 3090.

Photo Credit: NVIDIA

Per scoprire tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’iniziativa “Pronte e in Stock”, dove potete vedere quali schede video (o sistemi assemblati) sono disponibili all’acquisto. Infine, NVIDIA assicura che altri prodotti saranno disponibili a breve e la pagina dedicata verrà costantemente aggiornata.