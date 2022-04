La penuria di schede video non è più una novità, la pandemia causata dal Covid-19 e la nuova ondata del fenomeno delle criptovalute hanno svuotato gli scaffali dei rivenditori e reperire schede video di qualsiasi fascia è stata una sfida che negli ultimi 2 anni pochi sono riusciti a vincere.

Dettagli dell'offerta presso alcuni partner Nvidia

In passato sono arrivati vari proclami da più fonti in merito al ritorno imminente delle schede video sul mercato, apertura di nuove linee di produzione, sistemi per limitare l’acquisto di più di una scheda per cliente, ma in realtà la situazione è lentamente migliorata solo negli ultimi mesi, in cui abbiamo visto un lento ritorno di disponibilità a prezzi “umani”, magari non ancora in linea con i listini proposti, ma solamente poco superiori.

Il ritorno alla normalità sembra insomma quasi raggiunto e, a questo proposito, Nvidia ha annunciato l’iniziativa “Pronte & in stock” che cita:

Le schede grafiche GeForce RTX 30 sono ora disponibili! Ottenete il massimo del gioco con il ray-tracing immersivo, un enorme aumento delle prestazioni AI con NVIDIA DLSS, una reattività vincente con NVIDIA Reflex e voce e video con AI con NVIDIA Broadcast. Tornate a controllare il nostro shop o direttamente con i nostri partner per scoprire nuove e straordinarie offerte.

Tramite il materiale promozionale dedicato all’iniziativa è possibile scoprire qualche dettaglio in più, come i prezzi delle schede in vendita, che saranno tenuti quanto più possibile vicini alle quotazioni di listino: per fare degli esempi, la RTX 3080 viene venduta a partire da 759€, mentre la più potente RTX 3080 Ti a partire da 1269€ .

Alcune schede proposte sul sito Nvidia

Possiamo solo sperare che questa sia la famosa “volta buona” che porrà fine alla situazione di scarsità di schede video, dopo anni di prezzi folli, promesse non mantenute e rinvii che hanno lasciato i videogiocatori di tutto il mondo a bocca asciutta, o li hanno costretti a sgradevoli (e spesso costosi) compromessi per avere una scheda video per i loro PC.

Per scoprire tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’iniziativa “Pronte & in stock”, dove potete vedere quali schede video (o sistemi assemblati) sono disponibili all’acquisto.