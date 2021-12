NVIDIA punta ai 5nm di TSMC per le sue GeForce RTX 40

NVIDIA prevede di introdurre due nuovissime architetture GPU, Ada Lovelace e Hopper (dal cognome dell’informatica americana Grace Hopper), il prossimo anno. Stando a quanto riportato dai colleghi di DigiTimes, i nuovi processori grafici si rivolgeranno praticamente a tutti i segmenti del mercato e varie fonti ritengono che verranno realizzati utilizzando la tecnologia di processo N5 di TSMC.

Photo Credit: NVIDIA

In questo momento, NVIDIA utilizza il processo di fabbricazione 8LPP di Samsung per realizzare le sue GPU GeForce RTX serie 30 basate sull’architettura Ampere, nonché il nodo N7 di TSMC per produrre la sua GPU per data center GA100 dedicata all’intelligenza artificiale (AI) e al calcolo ad alte prestazioni (HPC). Tuttavia, sembra che il prossimo anno l’azienda utilizzerà esclusivamente TSMC per tutte le sue GPU, nello specifico quelle basate sull’architettura Hopper per datacenter, AI e applicazioni HPC, nonché quelle Ada Lovelace per le GPU GeForce per il gaming.

NVIDIA Hopper H100 dovrebbe essere la prima GPU di elaborazione multi-die della società a massimizzare le prestazioni per socket. Si prevede che sarà abbinata alle memorie HBM e utilizzerà la tecnologia di packaging chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) di TSMC. Al contrario, le GPU Ada Lovelace della serie GeForce RTX 40 saranno rivolte ai giocatori e probabilmente utilizzeranno memorie tradizionali e il packaging FC-BGA. DigiTimes afferma che la tecnologia ASE è stata utilizzata per testare ed effettuare il package di tali GPU.

Photo Credit: NVIDIA

Ciò che non è completamente chiaro è quando esattamente NVIDIA prevede di introdurre le sue GPU di prossima generazione. Sulla base delle indiscrezioni, la società intende rinnovare la sua famiglia GeForce serie 30 ancora una volta all’inizio del prossimo anno con nuovi modelli Ti e Super. Dal momento che non ha senso aggiornare una line-up se si prevede di lanciare una serie nuova di zecca a breve, potremmo ipotizzare che le schede grafiche Ada Lovelace saranno disponibili solo verso la fine del 2022.

Tenendo presente che la GPU di calcolo A100 dovrà vedersela con gli acceleratori della serie Instinct MI200 di AMD, NVIDIA è certamente interessata a lanciare la sua architettura Hopper il prima possibile, molto probabilmente anticipando i prodotti Ada Lovelace.