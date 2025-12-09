Avatar di Ospite Pwn_Guru #281 0
0
quindi alla fine gliele vendono o no? non ci ho capito niente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite VR Admin #267 0
0
Huawei che compete con le GB200... ma per favore, sarà la solita roba che sulla carta funziona e poi
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di magicreflex 49
0
Bisogna vedere se in Cina le vogliono ancora e per quanto.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.