Nvidia, questo aggiornamento strizza l’occhio alle RX 6000 di AMD

Nvidia ha rilasciato un nuovo aggiornamento dei propri driver GameReady, giungendo così alla versione 460.89. Se la vostra speranza è che questa release migliori ulteriormente le prestazioni con Cyberpunk 2077 ve lo diciamo subito, rimarrete delusi; questo però non significa che non ci siano novità interessanti, specialmente in ambito Ray Tracing.

Nvidia infatti ha lavorato per integrare nei driver 460.89 il supporto completo all’API Vulkan RT, già usata in alcuni titoli ma ancora poco diffusa, complice il supporto finora incompleto. Nvidia ha colto l’occasione per aggiornare anche Quake II RTX e implementare nel gioco proprio Vulkan RT, una novità che farà felici i (pochi) possessori delle nuove Radeon RX 6000: l’aggiunta permette infatti di abilitare il Ray Tracing anche sulle schede video di casa AMD, non solo sulle soluzioni Nvidia. Speriamo che la stessa sorte tocchi nel breve periodo anche a Wolfenstein Youngblood, che sfrutta Vulkan RT ma che usa una particolare soluzione alternativa pensata da Nvidia e, per questo motivo, non offre la possibilità di giocare con Ray Tracing attivo su schede AMD.

Il supporto completo a Vulkan RT farà felici anche gli sviluppatori: l’estensione è completamente open source e rende molto più semplice implementare il Ray Tracing all’interno dei giochi, un valido motivo per sperare che in futuro vedremo la tecnologia all’interno di sempre più titoli.

Al di là di questa importante novità, i nuovi driver aggiungono il supporto a CUDA 11.2 e a opzioni nel pannello di controllo per gestire la color accuracy e il framerate dei software in background. Niente bugfix o simili, quindi i videogiocatori che aspettavano qualche patch per il proprio titolo preferito dovranno sperare nella prossima release.

I nuovi driver GameReady 460.89 possono essere aggiornati facilmente tramite GeForce Experience, oppure scaricati direttamente da questa pagina del sito Nvidia. Se invece volete provare Quake II RTX, potete scaricarlo gratuitamente da Steam.