Il primo debutto ufficiale sul mercato della nuova generazione di GPU RTX 4000 è iniziato con il lancio della RTX 4090: il modello top di gamma disponibile da ieri è da subito la scheda video più veloce attualmente sul mercato, superando di gran lunga la RTX 3090 Ti della generazione passata, anche se il prezzo è a dir poco proibitivo. Il lancio proseguirà il mese successivo con la RTX 4080, sorella minore (seppur sempre di fascia alta) che sarà disponibile in due varianti, che differiranno per il quantitativo di VRAM, ovvero 12GB e 16GB, oltre che per il maggior numero di CUDA core nel modello dotato di più memoria video.

L’azienda ha ora da poco rilasciato nuovi benchmark ufficiali che riguardano entrambe le versioni della scheda video. I test sono stati eseguiti su tre giochi, nello specifico A Plague Tale: Requiem, F1 22 e Microsoft Flight Simulator, a risoluzione 4K e dettagli grafici massimi. Il sistema era composto da una CPU Intel Core i9-12900K e 32GB di RAM. Su A Plague Tale: Requeim, il DLSS 3 fa subito la differenza permettendo alle due varianti di superare abbondantemente i 60 FPS. Al contrario, con il DLSS disattivato, le RTX 4080 da 16 e 12GB si fermano rispettivamente a 55 e 42 FPS, con il modello meno potente che è superato dalla RTX 3090 Ti.

Fonte: Nvidia

Uno scenario del tutto analogo si ripete su F1 2022 e su Flight Simulator, dove la RTX 4080 da 12GB è ancora una volta superata dalla RTX 3090 Ti con DLSS disattivato, anche se di un soffio. Il margine è invece leggermente più ampio in favore del modello da 16GB. L’attivazione del DLSS ristabilisce le gerarchie, posizionando i due modelli Ada Lovelace rispettivamente in seconda e terza posizione in tutti e tre i titoli, dietro solo alla RTX 4090. Su Flight Simulator RTX 4080 da 16GB è anche molto vicina alla top di gamma.

I grafici mettono ancora una volta in risalto il fatto che la RTX 4080 da 12GB sia in realtà una 4070 sotto mentite spoglie: secondo diverse indiscrezioni, l’azienda avrebbe infatti deciso soltanto all’ultimo di cambiarne il nome, per farne un modello 4080 con meno memoria. Le nuove schede video, a ogni modo, fanno molto affidamento sulla nuova tecnologia di Frame Generation per accelerare le performance nei giochi, che incide parecchio ed è capace di aumentare molto il framerate: un’ulteriore prova di ciò arriva da un utente, che sarebbe riuscito a bypassare il blocco della funzionalità Frame Generation, raddoppiando il framerate della sua RTX 2070 su Cyberpunk 2077.