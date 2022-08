Dopo averne fermato la produzione per quasi due mesi, pare che Nvidia, almeno secondo le attuali indiscrezioni, abbia deciso di riprendere la produzione delle RTX 3080 da 12GB. Questa versione è un aggiornamento del modello originale da 10 GB, realizzata al fine di rendere più accessibile la fascia alta per via dell’elevato prezzo iniziale della 3090. Dopo ormai due anni dal lancio, l’azienda si trova ora a fronteggiare una diminuzione della domanda, che ha causato una saturazione di GPU RTX 3000, in particolar modo di modelli 3090.

Per via di questi motivi, come riportato nel post dell’insider “MEGAsizeGPU“, Nvidia avrebbe già riavviato la produzione di chip grafici GA102 ridotti da utilizzare nuovamente in possibili RTX 3080 o 3080 Ti da 10 o 12 GB. Pare che in questo modo l’azienda intenda svuotare il più possibile le scorte di questo processore grafico, così da liberare il mercato prima del lancio della nuova serie RTX 4000. Ricordiamo che, paragonata alla versione più completa e dotata di 10752 CUDA core, 84 unità ray tracing, 336 Tensor core e frequenze che vanno da 1560 MHz a 1860 MHz, la variante ridotta di GA102 include 8960 CUDA core, 70 unità ray tracing e 280 Tensor core, operando a una frequenza base di 1260 MHz e massima di 1710 MHz.

Because there is too much stock of GA102, Nvidia has resumed the supply of 3080 12G.

The 3080 12G just stopped production for less than two months, and recently resumed production quickly. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) August 14, 2022

A sua volta, rispetto la RTX 3080 standard da 10GB, il modello da 12GB differisce per 256 CUDA core in più e un bus di memoria per la VRAM leggermente più ampio (384-bit invece di 320-bit). Nonostante questo modello era già stato annunciato a gennaio, l’azienda non ha mai rivelato il prezzo consigliato, cosa che scopriremo probabilmente nei prossimi giorni se la decisione di Nvidia di tornare a produrre la GPU sarà effettivamente confermata.

Da qualche giorno inoltre, diversi siti e-commerce hanno deciso di tagliare i prezzi delle schede video RTX 3000 applicando degli sconti abbastanza interessanti. Se siete alla ricerca di una scheda video potete dare un’occhiata nel nostro articolo dedicato.