NVIDIA RTX 3070, 3080, e 3090: ulteriori conferme sullo scarso numero di unità disponibili

Proshop, un rivenditore online danese, ha fornito un aggiornamento sullo stato delle sue spedizioni di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3090 e 3080, includendo anche un nuovo grafico con le statistiche di RTX 3070. Le RTX 3080 e 3090 stanno vendendo davvero tantissimo, ma, come ha affermato il CEO di NVIDIA Jensen Huang in una recente sessione Q&A, al momento non vengono prodotte abbastanza unità per riuscire a soddisfare la domanda dei consumatori.

Sembra che la decisione di NVIDIA di ritardare il lancio di RTX 3070 sia stata intelligente. Proshop ha ordinato 4.280 schede di schede di terze parti in totale. Di queste, solo meno di 300 unità sono in arrivo o sono state ricevute da Proshop. Si spera che la produzione aumenterà con il passare delle settimane, ma se il volume raggiunge un massimo di poche centinaia di pezzi a settimana, anche la RTX 3070 andrà esaurita rapidamente come la RTX 3080 al momento del lancio.

I risultati inerenti alla RTX 3080 sono i peggiori di tutti, con oltre 2.500 ordini e, di questi, appena duecento sono in arrivo o sono state ricevute. La maggior parte degli ordini riguarda i modelli ASUS TUF e TUF OC RTX 3080, che superano di gran lunga tutte le altre schede partner con oltre duemila ordini da soli. Questo non costituisce di certo una sorpresa, dato che l’RTX 3080 TUF è uno dei modelli meglio realizzati fino ad oggi e con un prezzo competitivo. Di quei duemila ordini, Proshop ne ha meno di cinquanta in magazzino e solo 53 unità sono in arrivo. Si può dire con certezza che la maggior parte dei clienti dovrà aspettare mesi prima che il proprio ordine venga evaso.

Gli ordini inerenti alla RTX 3090, fortunatamente, sembrano essersela cavata meglio, in quanto la scheda ha un numero significativamente inferiore di richieste da parte dei clienti a causa del prezzo elevato. Fortunatamente, l’RTX 3090 Gaming OC di Gigabyte sembra essere una delle poche Ampere disponibili con tre ordini dei clienti e ventuno unità ricevute. Ma le varianti più gettonate, come i modelli STRIX e TUF, sono piuttosto difficili da reperire.

