NVIDIA RTX 3070, le scorte al lancio saranno davvero sufficienti?

Come sicuramente già saprete, il lancio delle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3070 è previsto per il prossimo 29 ottobre, dopo essere stato posticipato rispetto alla precedente data del 15 di questo mese. La compagnia californiana ha effettuato questa scelta per riuscire a fornire un numero di unità maggiori rispetto a quelle di RTX 3080 e RTX 3090 e soddisfare, in tal modo, un numero più generoso di utenti. Ricordiamo che si tratta del primo modello di scheda basato su GPU GA104 ed avrà 5.888 CUDA core, 8GB di memoria GDDR6, un clock di base di 1.500 MHz ed un boost clock di 1.725 MHz. La memoria da 14Gb/s gira su un’interfaccia di memoria a 256bit per fornire una larghezza di banda fino a 448GB/s.

Stando alle dichiarazioni del portale nipponico PC Watch, riprese dai colleghi di Hexus, sembra che vari negozi nel quartiere di Akihabara di Tokyo si stiano preparando all’evento. Ad esempio, lo store Dospara Akihabara organizzerà un sistema a coda quando le schede saranno disponibili per la vendita e, ovviamente, i primi ad arrivare riusciranno ad accaparrarsi il dispositivo.

Molti altri negozi che hanno parlato con PC Watch hanno affermato che il volume di distribuzione iniziale delle schede grafiche GeForce RTX 3070 «è considerevolmente più grande di quello delle GeForce RTX 3090/3080». Tuttavia, considerando la precedente disponibilità dei due modelli maggiori, questa affermazione non garantisce che ci saranno abbastanza esemplari per soddisfare la domanda.

Facendo riferimento ad alcuni benchmark trapelati nel corso degli scorsi giorni, sembra che la NVIDIA GeForce RTX 3070 offrirà prestazioni leggermente superiori alla RTX 2080 Ti, scheda di punta della precedente generazione Turing. Inoltre, la GeForce RTX 3070 è più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto il TDP di 220W è inferiore rispetto ai 250W della precedente GeForce RTX 2080 Ti.